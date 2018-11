Voile - Grand Prix Pacifique des Jeux : Victoire finale pour Trésors de Tahiti

La cinquième et dernière étape du Grand Prix Pacifique des Jeux s’est déroulée dans des conditions quasi parfaites. Un soleil éclatant, un lagon aux différentes nuances de bleu, le décor de cette dernière journée du Grand Prix Pacifique des Jeux à Bora Bora était planté pour la dernière bataille entre Oman Sail, Trésors de Tahiti et Mood, les trois leaders au classement général.



Les trois équipes étaient séparées de 4 à 5 points seulement avant cette dernière étape. Deux stades nautiques de coefficient 1 et un raid dans le lagon de Bora-Bora étaient au programme. Avec un vent oscillant entre 5 et 7 nœuds, la tension sur l’eau allait être à son comble.



Mood remportait la première manche juste devant Trésors de Tahiti et Oman Sail. Au terme de la deuxième manche, Trésors de Tahiti s’imposait devant le CER de Genève, Mood et Cheminées Poujoulat. Oman Sail, cinquième, lâchait de précieux points avant le dernier raid dans le lagon de la Perle du Pacifique. Trésors de Tahiti n’avait qu’à terminer au minimum une place derrière les Omanais pour remporter cette première édition du Grand Prix Pacifique des Jeux.



Les choses se sont corsées après que le comité course ait décidé de scinder le raid en deux en raison du manque de vent. Le premier raid - coefficient 1 - partirait de Vaitape pour rallier le sud de l’île, la pointe Matira, par le lagon. Ce raid a été remporté par Mood, suivi d’Oman Sail et Trésors de Tahiti. Le dernier raid de la journée - coefficient 0,5 - s’est couru entre la pointe nord et Vaitape. Ce dernier raid a été remporté par le CER de Genève devant Oman Sail, Trésors de Tahiti et Mood. Au final, c’est bien l’équipage de Damien Iehl sur Mood qui remporte cette cinquième étape à Bora-Bora.