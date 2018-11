Voile - Grand Prix Pacifique des Jeux : Encore une victoire pour les Tahitiens

Les dieux de la pluie s’étaient donné rendez-vous à Raiatea mercredi pour le départ des stades nautiques. C’est sous une pluie diluvienne que les huit concurrents se sont élancés pour la quatrième étape.



Sur les deux stades nautiques de coefficient 1, Mood et Oman Sail, les spécialistes de l’exercice, se sont imposés avec brio. Sur le raid, qui s’annonçait tout « au portant » (entre vent de travers et vent arrière), Trésors de Tahiti partait favori.



Comme lors de la précédente étape entre Huahine et Raiatea, les locaux ont pris l’avantage dès le départ. Et mise à part une petite frayeur à quelques mètres de la ligne d’arrivée, coincés dans une « bulle d’air », les Tahitiens ont remporté leur deuxième étape du Grand Prix Pacifique des Jeux relativement aisément.



Deuxième, Oman Sail a réussi la bonne opération du jour en dépassant au milieu du raid le Diam 24 de Mood, qui peut nourrir quelques regrets au classement général provisoire. Ces trois équipes sont très proches au classement général et la victoire sera jouée sur la dernière étape à Bora-Bora.