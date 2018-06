Voici les sujets du bac philo 2018

PAPEETE, le 19 juin 2018. es élèves de terminale ont travaillé ce matin de 7h30 à 11h30 sur leur copie de philosophie, épreuve qui ouvre traditionnellement leur semaine d'examen.



Voici les sujets de l'épreuve de philosophie donnés ce mardi matin aux élèves polynésiens.



Pour la série L

• "L'expérience suffit-elle à établir une vérité ?"

• "La justice peut-elle se passer des lois?"

• L'explication d'un extrait de "L'Etre et le néant" de Jean-Paul Sartre.







Pour la série S

• "Peut-on ne pas se comprendre soi-même?",

• "Qu'est-ce qui me dicte ce que je dois faire?"

• Explication du texte extrait La Quête inachevée de Popper



Pour la série ES

• Le langage peut-il ne pas nous tromper?

• A-t-on le devoir d'être heureux ?

• Explication de l'extrait de La Pensée et le mouvant de Bergson



Pour la série technologique série STHR–



• "Chercher la vérité, est-ce renoncer à ses croyances?"

• "La technique ne vise-t-elle que l'efficacité?"

• Explication d’un texte extrait de L'utilitarisme de Mill.



Pour la série technologique toutes séries sauf TMD et STHR

– Session 2018

• "Raisonne-ton mieux seul ou à plusieurs ?"

• "Etre libre, est-ce ne se soumettre à rien ?"

• L'explication d'un texte du livre Mes mémoires de Mill