Vodasurf : toujours plus de vitesse

"d'abord nous faisons beaucoup d'efforts au niveau du dimensionnement du réseau 4G. Nous investissons massivement dans les zones où nous avons beaucoup de clients ainsi que pour étendre la zone de couverture. Nous sommes très attentifs à la qualité du réseau, derrière moi vous voyez toute une équipe qui regarde en permanence ce qu'il se passe et ajuste le réseau en conséquence. On a aussi choisi un équipementier de qualité pour s'équiper en matériel qui permet d'avoir une vitesse élevée. C'est pour ça qu'on parle de 4.5G car on peut utiliser certaines fonctionnalités avancées, comme par exemple ce qu'on appelle de "carrier aggregation", pour aller plus vite. On veut aussi que ce matériel soit pérenne dans le temps et permette des évolutions futures."

"Tout ça nous permet, sur ces box que l'on propose, d'avoir une connexion de qualité aux vitesses que les clients recherchent. Ils auront jusqu'à 8 mégas en téléchargement et 2 mégas en upload, des vitesses très intéressantes par rapport à ce que proposent nos concurrents. On a déjà effectué tous les tests possibles avec des milliers d'utilisateurs donc là, avec notre nouvelle licence, on va pouvoir offrir Vodasurf à tout le monde en toute confiance."