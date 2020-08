Vodafone solidaire des pensions de famille

Patrick Moux, vice-président de Vodafone :

La culture, le sport, l’économie du fenua



"Nous avons mis en place une stratégie avec notre équipe, car nous voulions défendre trois choses du fenua. Tout d’abord, il y a la culture polynésienne à travers le concours de 'Ori Tahiti, hélas il n’a pas pu avoir lieu. La seconde chose est le sport polynésien à travers la grande course de va’a. Puis la troisième chose est l’économie polynésienne à travers les pensions de famille, car on sait que malheureusement elles souffrent beaucoup avec la crise liée au Covid-19. On a pensé aux pensions, car même si c’est très difficile pour les hôtels, les grands groupes, ils ont des reins plus solides que les petites pensions de familles. On a voulu les soutenir.

Nous avions également prévu une quatrième chose, c’était la solidarité polynésienne. Le jour de l’événement (ndlr le 15 août), nous voulions récompenser toutes les personnes qui avaient préparé des plats pour les SDF et qui avaient contribué à cette grande solidarité. Nous voulions les mettre en avant, mais malheureusement, cela n’a pas pu être possible."