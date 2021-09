Vodafone se mobilise pour les soignants

Tahiti, le 31 août 2021 – Pour soutenir le personnel soignant durant la crise sanitaire qui touche actuellement la Polynésie française, Vodafone a décidé de mettre en place trois actions : une carte SIM gratuite pour l’ensemble du personnel de secours et soignant, une levée de fond via SMS pour l'hôpital et des associations et des dons aux établissements de soins.



En soutien aux soignants et personnel de secours de Polynésie française, Vodafone Polynésie a décidé de lancer plusieurs actions. Ainsi, l’entreprise de télécommunications va offrir des cartes SIM à l’ensemble du personnel soignant et lance une levée de fonds par SMS. Aussi, depuis maintenant une semaine, Vodafone se rend sur le terrain pour effectuer des dons. "Au lieu d’organiser une action commerciale, on a décidé d’offrir du matériel au personnel soignant. Ils font beaucoup pour nous et il faut leur rendre un geste", a résumé mardi Patrick Moux, le vice-président de Vodafone.



Appels illimités



Présentée la semaine dernière, la carte SIM TAHOE est destinée à l'ensemble du personnel de secours et soignant. La carte comprend 4 heures d'appels utilisables pour des communications locales, 20 Go d'Internet mobile, 100 SMS locaux et surtout la gratuité des appels entre détenteurs d'une carte TAHOE (elle commencent toutes par 89 99). Patrick Moux s’est d’ailleurs avoué étonné de voir que "c’est cette offre illimitée pour les appels en interne que les soignants ont le plus appréciée. On voit que l’on a bel et bien touché la cible pour apporter un soutien". L’accès à cette carte TAHOE prépayée est accessible pour tous, clients Vodafone ou non.



Crise différente et action différente donc chez Vodafone. Lors de la première vague en avril 2020, "il n’y avait pas eu autant de morts et de besoins au niveau du personnel soignant qu’actuellement. Au vu de l’ampleur de la situation, on a alors décidé d’apporter un soutien à l’ensemble du monde médical. Cela représente environ 4 000 personnes, c’est pour cela que nous avons 4 000 cartes SIM qui seront proposées". L’an passé, Vodafone avait déjà présenté ce projet de soutien. Mais pour un problème de déontologie au CHPF, l'entreprise n'avait pas pu offrir de cartes SIM aux soignants.



Une action citoyenne



C’était la nouveauté annoncée mardi. Pour soutenir le personnel soignant et associatif, Vodafone, en partenariat avec Tahiti Infos, organise aussi une levée de fonds via SMS jusqu’au 30 septembre 2021. Pour faire un don, il suffit d'envoyer TAHOE par SMS au 7530 (103 Fcfp TTC le SMS). Tous les bénéfices seront remis au comité d'entreprise du CHPF et aux associations Vahine Orama Tahiti Iti et Vahine Orama no Moorea-Maiao. "La part que Vodafone perçoit lors de l’envoie de chaque SMS sera elle aussi intégralement reversée. J’invite Vini à faire aussi ce don pour les SMS qui seront envoyés par un numéro de chez eux. Ce n’est pas un jeu comme les autres, c’est une action citoyenne", a tenu à rappeler Patrick Moux.



Le dernier plan d’action enclenchée par Vodafone pour les soignants, c’est le don. "Depuis la semaine nous allons sur le terrain. Par exemple, nous avons donné au centre hospitalier des chargeurs et des tablettes selon leurs demandes. Le temps de la crise, on continuera à faire des dons. C’est notre manière de contribuer à ce que l’on vit. Je pense que chacun doit contribuer comme il peut et qu’il ne faut pas voir que son nombril. Offrir des cadeaux à ses clients, on l’a fait et c’est bien. Mais cette fois-ci, on a fait le choix d’apporter un soutien au monde médical en difficulté."