Vodafone ouvre son stand à Carrefour Taravao

Tahiti, le 28 septembre 2021 - Un large stand Vodafone est ouvert depuis hier dans l’espace Media Nui du Carrefour de Taravao. Un second point de conseil et de vente pour la Presqu’île qui offre presque tous les services d’une boutique.



Vous êtes nombreux à bénéficier des services de Vodafone à la Presqu’île. Depuis hier, un nouveau point de contact est ouvert dans l’espace Media Nui de Carrefour Taravao. Besoin de conseils pour un nouveau téléphone ? Besoin d’informations pour s’équiper en internet à la maison ? Besoin d’une carte prépayée ou d’un abonnement ? De conseil sur la solution de téléphonie ou d’internet plus appropriée pour vous ? Notre conseillère, Océane, ou une de ses collègues, se fera une joie de répondre à toutes vos interrogations. Notez juste que vous ne pourrez pas régler vos factures au stand, mais à cette exception près, tous les services d’une boutique Vodafone y sont désormais disponibles. N’oubliez pas de faire un petit détour par le Media Nui lors de votre prochaine visite au centre commercial Carrefour de Taravao.