Vodafone : les appels internationaux au prix des appels locaux

Tahiti, le 22 janvier 2020 - Des gigaoctets plus que doublés, des SMS illimités, des heures d’appel boostées… Et surtout des appels dans le monde entier au même prix que vers Papeete ! Les nouvelles offres mobiles de Vodafone veulent nous connecter toujours plus au reste de la planète.



Vodafone lance demain, jeudi 23 janvier ses nouveaux forfaits mobiles. "On va faire quelque chose d’assez nouveau, totalement inédit en Polynésie française. On touche un nouveau secteur avec des offres généreuses" s'est félicité Patrick Moux, vice-président de l’entreprise, lors de la conférence de presse de présentation.



La grande surprise de l’opérateur : ses forfaits Prestige 8h, Prestige 12h et Prestige 20h permettront d'appeler à l’international au même prix que les appels locaux. Par exemple avec un forfait Prestige 8h, vous pouvez appeler la Californie, la France, l’Australie ou le Japon pendant 8 heures sans aucun hors forfait ! Un service unique qui connecte déjà 35 pays, "dont la trentaine des pays les plus populaires pour les appels internationaux selon nos statistiques" assure Patrick Moux.



Ces pays incluent la France, l’Amérique du Nord, une grande partie de l’Amérique latine, la plupart des pays d’Asie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Vodafone promet que de nouveaux pays seront ajoutés au fur et à mesure que ses négociations avec les opérateurs locaux avanceront. Il manque notamment les pays européens et les pays d’Afrique.

Ces offres internationales ne concernent que les appels de la Polynésie vers l’étranger, mais pas l’inverse. Si vous appelez depuis l’étranger, cela vous coûtera plus cher, avec des tarifs différents selon les pays.



Pour bénéficier de ces nouveaux forfaits, les abonnés existants devront se déplacer en boutique. Ils pourront choisir de se réengager pour bénéficier des réductions, ou prendre ces forfaits sans engagement. Les forfaits professionnels bénéficieront aussi de ces nouvelles offres, à partir de lundi.



DES SMS, DE LA VOIX ET DE LA DATA EN PAGAILLE



En plus de cette nouveauté, Vodafone améliore l’ensemble de ses forfaits Smile et Prestige. Officiellement, il s’agit tout simplement de fêter les 100 000 abonnés de Vodafone Polynésie en tranférant les gains aux clients. On peut aussi y voir une réaction aux offres dévoilées par son concurrent Viti il y a quelques semaines, avec des forfaits désormais bien plus généreux en data offrant jusqu’à 50 Go de données mobile. De quoi ravir les mobinautes Polynésiens.



Dans le détail, tous ces abonnements profitent désormais des SMS illimités tous opérateurs et vers toute la Polynésie. De plus, le nombre d’heures d’appels est augmenté pour toutes les offres Smile, tandis que les forfaits Prestige profitent désormais des appels illimités soir et week-end vers vers Vodafone et Vini et dans toute la Polynésie.



Surtout, la data explose. Les forfaits Hoe et Piti passent de 50 Mo à… 3 et 4 Go de données. Le plus petit forfait, Smile Hoe, offre désormais 1 heure d’appels, les SMS illimités et 3 Go de connexion 4G à 990 Fcfp par mois (avec engagement). Tous les autres forfaits voient leur quota de surf sur internet doubler ou tripler. Le plus gros forfait, Prestige 20h, offre même 50 Go d’internet pour 10 490 Fcfp par mois (avec deux ans d’engagement).