Vodafone fête ses 100 000 clients

Tahiti, le 16 janvier 2020 - L'opérateur Vodafone Polynésie a dépassé la barre des 100 000 clients en décembre dernier. Une occasion qui a été célébrée en grande pompe cette semaine avec les 160 salariés du groupe, en présence de la ministre du Numérique. Vodafone a aussi offert de beaux cadeaux à ses 99 999e, 100 000e et 100 001e clients.



C'est le 20 décembre dernier que Vodafone Polynésie a dépassé la barre des 100 000 clients actifs, tous produits confondus (abonnements téléphoniques, cartes prépayés, abonnements internet). Une barre symbolique qui était l'objectif que s'était fixé la jeune entreprise dès sa création, le 17 juin 2013, et qui a enfin été atteint six ans et demi plus tard.



Pour fêter ça, une fête était organisée hier avec les trois clients entourant le 100 000e abonnement, toute la direction de l'entreprise, une partie des salariés de l'opérateur, ainsi que la ministre du Numérique Tea Frogier et le directeur de la Direction générale de l'économie numérique, Karl Tefaatau.



Six ans après sa fondation par trois personnes, le groupe est aujourd'hui en pleine forme, fort de plus de 160 salariés. Lors des discours, le vice-président et co-fondateur de l'entreprise, Patrick Moux, saisi par l'émotion, a raconté tous les obstacles qu'il a fallu franchir pour développer l'opérateur à coup de milliards de francs investis, de doutes et de critiques venant de toutes parts. La gorge serrée, il a remercié tous ceux qui ont continué à croire au projet et permis à l'entreprise et ses salariés de survivre à "ces années de galère" face à un opérateur historique très bien implanté... Pour aujourd'hui pouvoir compter sur 104 000 clients. "C'est grâce à nos clients, qui nous ont fait confiance, que nous avons pu faire baisser les prix pour tout le monde et que nous en sommes là aujourd'hui" a conclu l'entrepreneur.



Comme l'a rappelé Patrick Moux, c'est aussi grâce au soutien financier sans faille de son père Albert Moux que Vodafone a pu survivre à ces années de développement difficile. Aujourd'hui, l'entreprise est à l'équilibre et aborde une nouvelle phase de sa croissance. Les investissements sont toujours d'actualité, pour accompagner le développement de l'opérateur dans les îles et le déploiement des dernières technologies, en particulier pour étoffer le réseau 4.5 G utilisé à la fois pour l'internet mobile et pour les abonnés à l'internet fixe de Vodasurf.



Parti de zéro, Vodafone Polynésie est aujourd'hui devenu un opérateur incontournable, avec 33% du marché de la téléphonie mobile et déjà 7 000 abonnés internet depuis le lancement de ses offres Vodasurf il y a deux ans.