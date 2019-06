Vodafone fait la fête pour ses six ans

"C'est grâce aux 88 000 abonnés que nous avons aujourd'hui que Vodafone peut offrir des prix compétitifs"



C'est important de marquer cet anniversaire avec tous vos abonnés et le public polynésien ?

Oui, c'est normal. Après le nombre de fois où l'on a entendu que Vodafone allait mettre la clé sous la porte, on en est aujourd'hui à notre sixième année et on continue de progresser. Je suis très content de l'évolution de la société et que les Polynésiens continuent de nous rejoindre. La vérité c'est que sans eux il n'y aurait pas eu la baisse des prix. C'est grâce aux 88 000 abonnés que nous avons aujourd'hui que Vodafone peut offrir des prix compétitifs, et plus on sera nombreux, plus on pourra baisser les prix. C'est l'effet boule de neige.



88 000 abonnés, c'est une partie significative de la population adulte.

Aujourd'hui nous estimons que nous avons 30 % du marché, et effectivement deux adultes sur cinq ont un abonnement Vodafone. Mais ce qu'il faut surtout voir c'est que nous avons provoqué une vraie révolution dans le mobile. On a retrouvé un catalogue Vini en rangeant nos archives, et on voit qu'avant que Vodafone n'arrive, on payait plus de six fois plus cher qu'aujourd'hui ! Là on se rend compte que la concurrence a vraiment du bon.



Vous organisez des événements partout où Vodafone est présent, donc Tahiti, Moorea et Bora Bora ?

Oui, on a aussi mis l'accent sur la Presqu'île cette année. On veut surtout organiser des événements festifs pour dire merci aux Polynésiens de nous avoir reçus. C'est aussi dans cet esprit patriotique Polynésien que Vodafone est le sponsor exclusif de la pirogue Shell Va'a quand elle va se battre pour nos couleurs à l'étranger !



Beaucoup d'artistes et d'animations divers, comme des matchs d'impro, des humoristes, des jeux pour les enfants… Ca représente la diversité de votre clientèle ?

Oui, on voulait offrir du choix à la population, mais aussi mettre en avant ces artistes qui ont fait confiance à Vodafone et avec qui nous travaillons beaucoup. On aime bien lancer les jeunes et les étoiles montantes, et on aime la musique, c'est dans l'ADN des Polynésiens. Nous avons toujours des artistes de rue qui viennent faire de la musique devant la boutique Mehetia au centre-ville, on ne les chasse jamais ! Même si parfois des voisins sont venus pour essayer de les chasser, on essaie de les protéger. On est à Tahiti, laissez-les chanter !