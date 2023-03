Vodafone assure le show pour lancer son réseau à Raiatea et Huahine

Tahiti, le 30 mars 2023 – Un an après l'épisode de la coupure de l'itinérance demandée par Onati à Pacific Mobile Telecom sur Raiatea et Huahine, l'opérateur privé de téléphonie mobile Vodafone a inauguré jeudi matin en grande pompe son réseau nouvellement installé sur les deux îles des Raromata'i. Une conférence de presse grand format en multiplex depuis Tumara'a, Fare, Uturoa et neuf mairies de Tahiti pour un nouveau gros coup marketing.



C'est une nouvelle conférence de presse taille XXL que l'opérateur de téléphonie mobile, Pacific Mobile Telecom, exploitant la marque Vodafone en Polynésie française, s'est offert jeudi matin pour médiatiser le lancement de son propre réseau à Huahine et Raiatea. Un lancement un peu particulier qui s'inscrit dans le contexte de la bataille commerciale –et juridique– qui s'est engagée entre l'opérateur public Onati-Vini et son concurrent Vodafone. L'an dernier en effet, à la faveur de la nouvelle stratégie plus offensive de la nouvelle direction d'Onati, l'opérateur public avait décidé de couper l'itinérance permettant à Vodafone de louer le réseau Vini à Raiatea et Huahine. Deux mois plus tard, le tribunal administratif de Papeete avait annulé cette décision. Onati avait alors relancé la procédure, en respectant cette fois-ci le préavis légal d'un an.



Jeudi matin, en direct de Tumara'a, le vice-président de Vodafone, Patrick Moux, a annoncé qu'il était désormais temps de “mettre un point final à la comédie de la coupure de Huahine et Raiatea”. Accompagné de la sénatrice et élue de Tumara'a, Lana Tetuanui, le tāvana de Tumara'a et président du SPC, Cyril Tetuanui, mais aussi plusieurs élus des communes de Huahine et Raiatea, Patrick Moux a donc médiatisé en grande pompe le lancement de son propre réseau d'infrastructures de télécommunication sur les deux îles des Raromata'i. Un réseau qui viendra donc en doublon de celui d'Onati, comme cela a été décidé ces derniers mois pour les zones “denses” de couverture téléphonique.



Concurrence sur l'itinérance



En effet, depuis l'émergence de ces questions de concurrence sur l'itinérance téléphonique dans les îles, le gouvernement a commandé une étude pour distinguer les zones ayant une densité de population suffisante pour justifier le déploiement concurrentiel de poteaux téléphoniques pour chaque opérateur et les zones “peu denses” justifiant qu'il revienne à la puissance publique d'installer une infrastructure unique à partager entre les opérateurs. Soulignant le nouveau changement de direction, et d'attitude, à la tête d'Onati, Patrick Moux a dévoilé les décisions annoncées par l'opérateur public le 19 janvier dernier de “ne plus couper l'itinérance à Taha'a et Tetiaroa”. Il a également diffusé la proposition toute récente d'Onati de proroger l'itinérance sur Huahine et Raiatea jusqu'au 8 juillet prochain.



“Je trouve ça honnête de leur part. Merci aux dirigeants d'Onati d'avoir eu la clairvoyance d'esprit de changer d'attitude”, a salué le vice-président de Vodafone. Mais sans manquer de tacler dans la foulée son concurrent public sur le manque à gagner d'Onati avec sa décision de se priver de l'itinérance payée par Vodafone sur les deux îles : 1,2 milliard de Fcfp payés par Vodafone en 8 ans.



Coup marketing assuré



À Huahine, Vodafone affirme que son réseau 4,5G –installé avec les équipements techniques de Nokia et Huawei– assurera une couverture de la totalité de l'île. La couverture sera “optimale” –avec une connexion “full power”, dixit Patrick Moux– sur 80% de l'île. Et elle sera encore optimisée par un recours à l'itinérance avec Vini pendant les prochains mois, avant l'installation d'une dernière antenne au sud de l'île. Pour Raiatea, même topo, la couverture réseau touche la totalité de l'île, mais la couverture optimale est plus réduite à 50% environ de l'île, principalement sur les zones littorales et de forte circulation de la population. Là aussi, la couverture sera complétée par une itinérance avec Vini le temps de terminer l'installation des derniers poteaux. “Ça veut dire que vous allez avoir le mélange d'une couverture de Vini et Vodafone. Donc ça veut dire qu'elle sera meilleure que Vini toute seule.” Même quand il compte sur son concurrent, Patrick Moux ne perd pas le nord.



Et pour joindre le geste à la parole, avec effet de surprise façon “keynote” d'Apple, le vice-président de Vodafone s'est amusé à jongler pendant toute la durée de sa conférence de presse avec des visio-conférences en direct de Huahine, Raiatea et Tahiti. Élus municipaux depuis la mairie de Fare, équipes clientèles depuis la place du marché de Uturoa, élus de Raiatea en direct de la mairie de Tumara'a… Même le directeur général pour la zone Pacifique de Huawei, Johnny Hu Jun He, avait fait le déplacement à Raiatea pour évoquer la “qualité du réseau”. Le reste de la conférence de presse a permis de décliner les sujets 5G, Voda-Spot Wifi gratuits dans les mairies de Tahiti et Raiatea, ou traditionnels cadeaux aux abonnés (voir encadré)…



Mais surtout, le show s'est conclu par le lancement symbolique et simultané du réseau sur les deux îles des Raromata'i avec le déclenchement de trois bouton-poussoir installés à la mairie de Fare, à la mairie de Tumara'a et au Data Center de Faa'a. Les tāvana ont déclenché en même temps l'ouverture du réseau. Effet garanti. Coup marketing accompli.



​5G, Voda-Spot et cadeaux Rappelant avoir annoncé dès 2022 ses premiers travaux sur la 5G, le vice-président de Pacific Mobile Telecom, Patrick Moux, n'a pas manqué l'occasion de sa conférence de presse pour réaliser un “speedtest” de connexion sur les équipements Huawei actuellement testés par Vodafone. En direct depuis ses bureaux de Faa'a, l'opérateur a réalisé un test de connexion de 1,458 Go de débit descendant. “C'est 500 Mo de plus que lors du premier test.” Concurrence toujours, Patrick Moux a challengé en direct le directeur régional de Huawei présent à Tumara'a. “Gardez en tête que la course ne fait que commencer, parce que Nokia, je pense, ne va pas vous laisser faire. Ils vont contre-attaquer. C'est bon pour nous, on aura le meilleur des deux.”



Autre annonce avec luxe de personnalités locales pour l'opérateur, Vodafone a dévoilé l'installation de neuf “Voda-Spot” sur Tahiti, avec 1 heure de Wifi gratuit “offerts par les tāvana” dans les mairies de Arue, Mahina, Papenoo, Tiarei, Mahaena, Hitia'a, Vairao, Paea et Faa'a. À deux semaines des territoriales, pas question de faire de politique. Les maires de tous bords se sont prêtés au jeu. Teura Iriti, Damas Teuira, mais aussi Jonathan Tarihaa, Antony Géros ou encore Tetuahau Temaru et Moetai Brotherson se sont relayés en directs depuis leurs communes respectives, tous accompagnés d'un employé de Vodafone pour présenter ces espaces d'accès gratuit à l'internet haut-débit dans les communes.



Enfin, “on ne change pas les bonnes habitudes”, Vodafone a conclu sa conférence de presse par une série de cadeaux aux abonnés et utilisateurs : 6 mois d'abonnement offerts aux nouveaux abonnés des deux îles de Raiatea et Huahine, 3 mois aux abonnés actuels et 50% offerts sur les recharges dans les deux îles. Mais aussi 30 Go offerts pour tous les abonnés polynésiens “qui poseront le pied” sur Huahine et Raiatea, en plus de 10 Go “pour tout le monde”. Bref, c'est fête.



​Lana Tetuanui, sénatrice et élue de Tumara'a : “Faaitoito à tous ceux qui veulent venir s'installer” “Après le transport aérien, on a quand même beaucoup parlé des îles Sous-le-Vent, puisque ce sont des demandes qui datent depuis des années. De la concurrence dans le transport aérien et maritime. Et aujourd'hui la téléphonie et le réseau internet. J'ai toujours été pour l'équité. Nous ne créons rien de nouveau aujourd'hui, puisque les textes qui régissent la concurrence dans ce Pays sont clairs et nets. Comme on dit, c'est comme dans le sport. Faaitoito à tous ceux qui veulent venir s'installer. (…) Bien sûr que nous avons l'opérateur historique, Onati, que je remercie aussi. Car ils ont été là, ils ont rendu service à ce Pays. Et je crois au plus profondément de mon âme qu'ils continueront aussi à servir la Polynésie. Mais aujourd'hui, Vodafone s'installe à Raromatai. Il faudra respecter et on donnera le choix aux consommateurs des îles Sous-le-Vent.”



​Patrick Moux, vice-président de Vodafone : “On est venu inaugurer ce réseau” Vous êtes aujourd'hui prêts sur Raiatea et Huahine ?



“On a été forcé d'ouvrir notre réseau sur Raiatea et Huahine, suite à la coupure d'Onati. Aujourd'hui, on est venu inaugurer ce réseau, même s'il y a encore un peu de couverture sur Raiatea pour laquelle on va encore bénéficier de la couverture d'Onati jusqu'à la fin de l'année. Après, on volera totalement de nos propres ailes. Sur Huahine, on couvre 99% de l'île avec la qualité et la vitesse du réseau Vodafone qui maintenant va être présent sur Huahine et Raiatea.”



Et pour l'île de Taha'a ?



“Alors, Taha'a ça reste pour l'instant dans le flou. C'est toujours sous la couverture de Vini avec nous, puisqu'on est présent via Vini dans tout le reste de la Polynésie. Donc pour l'instant, Taha'a serait normalement en zone peu dense.”



L'objectif n'est pas de se déployer dans toutes les îles ?



“Non, l'objectif dans les autres îles où il y a un réseau existant, c'est de maintenir ce réseau de Vini et il faut qu'on y contribue. Je ne dis pas que Vodafone ne doit pas investir ou ne doit pas aider l'opérateur historique. Non. L'opérateur historique a eu le mérite de mettre ces infrastructures. Il faut que nous, on vienne en soutien. On a payé quand même 1,2 milliard l'itinérance à Vini pendant toutes ces années. Ce n'est pas anodin. Donc, il faut contribuer de manière financière au réseau déficitaire. Cela ne nous pose aucun problème.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Jeudi 30 Mars 2023 à 20:35 | Lu 313 fois