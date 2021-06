Vodafone Channel Race : Plus dure sera la lutte

Tahiti, le 15 juin 2021 - Le vice-président de Vodafone, Patrick Moux, a présenté mardi le programme de la deuxième édition de la Vodafone Channel Race. Une course innovante de 85 km entre Tahiti et Moorea décrite comme “la plus dure au monde” qui se tiendra ce samedi au départ de la plage de Taaone.



Il y avait la Molokai Hoe, 76 km, et la Hawaiki Nui, 128 km sur trois jours. Il y a désormais la Vodafone Channel Race et ses 85 km à parcourir. Le samedi 19 juin à 8 heures sera donné le départ de la deuxième édition de la course, qui proposera pour la première fois le parcours initialement prévu par les organisateurs. Les estimations prévoient entre 6h30 et 9 heures de course pour les quatre catégories en lice : open homme, vétéran homme, junior homme et open mixte. Seuls les open homme seront contraints d'effecteur des changements à trois (six pour les autres catégories).



Un parcours unique



En 2020, la crise du Covid avait contraint l'organisation à raccourcir la distance à 70 km, une première édition déjà bien sportive remportée par Shell va'a. Cette année, on monte donc encore d'un cran, comme l'explique le vice-président de Vodafone Patrick Moux : “Il faut savoir que le parcours de la Vodafone Channel Race a été imaginé en 1996, lors de la création du club Shell Va'a. A cette époque, on hésitait entre créer un club ou organiser une course. C'était déjà ce parcours que j'aurais voulu faire l'année dernière. Mais à cause du Covid et du manque d'entraînement des équipes, nous avions dû réduire la course. Cette course est unique dans le sens où elle est la plus dure au monde. C'est la plus longue jamais créée avec un changement à trois et un parcours bien défini”.