Visite surprise de la ministre des Outre-mer à Mayotte

Paris, France | AFP | mardi 19/05/2020 - La ministre des Outre-mer Annick Girardin est arrivée mardi matin à Mayotte, territoire d'Outre-mer classé en rouge et toujours confiné en raison d'une circulation active du coronavirus, a annoncé la chaîne Outre-mer la 1ère.



La ministre est arrivée avec un vol de fret spécialement affrété par l'Etat pour apporter 850.000 masques commandés par le département, des respirateurs et une machine de tests supplémentaires.



"Je suis venue pour être aux côtés de ceux qui se battent en première ligne depuis le premier jour, puisque la moitié des cas des territoires ultramarins sont ici à Mayotte", a déclaré à son arrivée Mme Girardin pour expliquer ce déplacement surprise de deux jours.



La ministre a annoncé l'arrivée dès mercredi d'un million de masques supplémentaires, a précisé Outre-mer la 1ère.



Mayotte comptait mardi 1.419 cas déclarés (pour un total de plus de 2.500 cas dans l'ensemble des Outre-mer), 52 hospitalisations (dont 11 en réanimation) et 19 décès.



Annick Girardin est accompagnée notamment par le sénateur LREM de Mayotte Thani Mohamed Soilihi, et quelques renforts de l'armée. Celle-ci doit prochainement installer à Mayotte un module de l'équipement militaire de réanimation (EMR) du service de santé des armées.



Mayotte, où le déconfinement a été reporté, a cependant rouvert lundi ses petits commerces, avec "des équipes mobiles de protection" qui offrent masques et gel hydroalcoolique à la population.



Dans ce territoire où 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et pour une large part dans des bidonvilles, le confinement était difficile et le déconfinement "de fait", avait expliqué la directrice de l'ARS Dominique Voynet.



Mme Voynet avait évoqué vendredi une "grande difficulté" d'approvisionnement en tests, une "tension" sur les produits de réanimation, et un "besoin de renforts humains" pour faire face à l'épidémie.