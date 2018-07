Visite de Darmanin : pêche, tourisme et douanes au programme

PAPEETE, le 26 juillet 2018. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, est en déplacement au fenua à partir de ce vendredi. Au programme de sa visite : la direction régionale des douanes, l'île de Bora Bora pour parler de l'économie touristique et le port de Papeete pour connaître les enjeux du développement de la pêche.



Le ministre arrive ce vendredi matin à 5h20 à l'aéroport de Tahiti Faa'a. La journée commencera par le traditionnel dépôt de gerbe par le ministre au monument aux morts de Papeete. Gérald Darmanin s'entretiendra ensuite avec le président du Pays, Edouard Fritch, puis le président de l'assemblée Gaston Tong Sang.



Il se rendra ensuite à la direction régionale des douanes et des droits indirects, à Motu Uta, où il rencontrera les agents.

Ce n'est pas un hasard si le ministre commence ses visites par ce lieu. En effet, plusieurs saisies de grande ampleur de cocaïne ont été réalisées au cours des derniers mois en Polynésie. En mars, lors de la présentation des résultats des douanes au niveau national, il avait souligné en voyant que la Polynésie française était désormais sur la route des trafiquants qu'il fallait s'inspirer de ce qui se fait aux Antilles et renforcer la coopération avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.



Le nouveau système de dédouanement sera également présenté à Gérald Darmanin avant de rencontrer les organisations syndicales de la Fonction publique de l’Etat.



L'après-midi, il visitera le Centre opérationnel de Tahiti et du Centre Maritime Commun de Polynésie française, au Comsup. Là, lui seront présentées les actions conduites en matière de lutte contre le trafic de produits stupéfiants en mer et le cadre de l’intervention des forces armées dans l’action de l’Etat, principalement en mer.



En milieu d'après-midi ce vendredi, il montera à bord du bâtiment multi-missions « Bougainville ». Ce navire est intervenu début juillet après l'échouement du Thorco Lineage à Raroia. En fin de journée, il participera à une réunion technique sur la coordination des services de l’Etat en mer.



Samedi matin, il visitera le câblier destiné à relier le système de communication à haut débit par câbles sous-marins à fibre optique de Tahiti aux îles Marquises et Tuamotu.



Il s'envolera ensuite pour l’aéroport de Bora Bora. Cette fin de journée sera axée sur l’économie touristique en Polynésie. L'après-midi, il rencontrera les professionnels du tourisme autour de l’hôtellerie polynésienne et de la filière nautique avant d'assister à une présentation du Sea-Water Air Conditionning (SWAC) comme exemple d’un système innovant.



A Tahiti, dimanche, il déjeunera avec des chefs d’entreprise au haut-commissariat pour évoquer les "enjeux douaniers".

En fin d'après-midi, à l’invitation du président du Pays, séquence culturelle d’explication du Heiva et de la signification d’un marae avec le spectacle de la troupe Hitireva au marae Arahurahu.



Dimanche soir, il se rendra à l’aéroport avec la brigade de surveillance extérieure de la direction régionale des douanes et des droits indirects.



Lundi, pour sa dernière journée au fenua, pour mieux connaître la filière pêche et mareyage en Polynésie française. Il assistera au démarrage d'une criée, visitera les ateliers de découpe et de transformation et le navire Lady Chris 6 ou 7 construit par le chantier naval Nautisport. Pour terminer, le potentiel de la pêche hauturière pour le développement économique lui sera présenté.



Ensuite, il visitera les services de la direction générale des finances publiques (DFIP) avant de s'entretenir avec les parlementaires polynésiens.



Il quittera le fenua lundi soir

23h45 Départ pour Paris par le vol TN008