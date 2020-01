Visite aux services de l'Etat qui travaillaient le soir du réveillon

Les autorités se sont ensuite rendues au Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) pour visiter le service des urgences et le centre de traitement des appels (CTA) en présence de M. Jean-Marie Savio, directeur des affaires générales du centre hospitalier, de Mme Maina Bambridge, Directrice de cabinet du ministre de la santé, de M. Heimana Tauraa, 6ème adjoint au maire de la commune de Pirae et du docteur Vincent Simon, responsable du SAMU.



Ils se sont ensuite rendus sur les différents contrôles routiers pour saluer les forces de l’ordre qui se sont mobilisées sans relâche toute l’année contre l’insécurité routière et qui leur ont présenté le dispositif déployé pour la nuit de la Saint-Sylvestre sur l’île de Tahiti mais aussi dans les archipels éloignés.



La visite s’est terminée par une rencontre avec les personnels d’astreinte du Haut-commissariat, et plus particulièrement l’équipe du standard, qui est opérationnelle 24h/24h et participe notamment à la gestion des alertes en cas de crise.