Visite à la société d’aquaculture d’Opunohu

" Nous nous sommes rendus compte qu’il était possible d’atteindre la rentabilité économique avec une bonne gestion de la ferme ", se souvient ce dernier. " Nous avons donc envisagé de reprendre l’exploitation. De plus, le marché de la crevette semblait prometteur ".



La ferme décide alors d’évoluer vers des méthodes d’élevages de gestion et des techniques aquacoles permettant d’atteindre une certaine rentabilité.



Dotée de 11 bassins sur une superficie totale de 2 hectares, la société d’élevage produit chaque année 15 tonnes de crevettes. La société satisfait principalement la population de Moorea en approvisionnant régulièrement le marché frais de l’île sœur dans les supermarchés, les magasins, les hôtels, ou en ayant recours à la vente directe.



" Depuis 2017, on arrive à écouler toute notre production annuelle de crevettes sur Moorea, ce qui fait qu’on en livre plus trop à Tahiti. De plus, il y a déjà deux fermes de crevettes, l’une à Teahupoo et l’autre à Tautira, qui approvisionnent le marché sur place ", observe Yves Queinnec.



La population locale ainsi que les touristes viennent régulièrement assister à la pêche des crevettes dans les bassins d’Opunohu, chaque mercredi entre 10 heures et 14 heures. Les crevettes sont ensuite vendues sur place.



Le gérant de la ferme n’hésite pas à vanter les mérites de son produit : " Nous produisons une crevette naturelle. Nous n'utilisons aucun traitement durant l’élevage et ne pratiquons aucun ajout de conservateur, contrairement à certaines crevettes d’importation ", explique Yves Queinnec. Ces produits permettent en effet d’allonger la durée de conservation et d’améliorer l’aspect des crevettes.