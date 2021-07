Virus: la Nouvelle-Zélande annonce une réunion extraordinaire de l'Apec

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 11/07/2021 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé lundi une réunion extraordinaire des dirigeants du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), vendredi, et ce afin d'améliorer la réponse à la pandémie des pays de cette région.



La Nouvelle-Zélande doit organiser en novembre en ligne le sommet annuel rassemblant les 21 membres de cette organisation. Mais elle a convoqué pour vendredi une réunion extraordinaire pour examiner les actions à prendre face à la crise sanitaire.



Elle a affirmé que les présidents américain et russe Joe Biden et Vladimir Poutine avaient confirmé leur participation, de même que "la majorité des autres dirigeants de l'Apec".



"C'est la première fois de l'histoire de l'Apec que les dirigeants ont une réunion supplémentaire au niveau des dirigeants et cela reflète notre désir de naviguer ensemble jusqu'à la sortie de la pandémie de Covid-19 et de la crise économique", a déclaré Mme Ardern dans un communiqué.



"Les économies de l'Apec ont souffert au cours de l'année écoulée de leur pire contraction (depuis la Seconde Guerre mondiale) avec la suppression de 81 millions d'emplois, ce qui fait qu'une réponse collective est vitale pour accélérer la reprise économique de toute la zone".



L'Apec rassemble les pays bordant le Pacifique, des Etats-Unis à l'Australie, en passant par la Papouasie Nouvelle-Guinée, la Chine ou le Chili. Ils représentent ensemble 60% du PIB mondial.



Mme Ardern a précisé que les dirigeants de l'Apec se pencheraient vendredi sur divers dossiers comme la façon de rendre les campagnes de vaccination plus efficaces ou les mesures à prendre pour protéger l'emploi et les économies.