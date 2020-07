Virus: l'Espagne reconfine partiellement, couvre-feu en Afrique du Sud

Madrid, Espagne | AFP | dimanche 12/07/2020 - L'augmentation du nombre de cas de nouveau coronavirus a contraint dimanche la Catalogne à confiner à nouveau chez elles, en plein été, près de 200.000 personnes, et l'Afrique du Sud, où l'épidémie flambe, a réimposer un couvre-feu.



Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde, où la Floride est l'Etat qui détient désormais le record de contaminations (15.000 en 24 heures), les autorités n'excluent pas un reconfinement dans les zones les plus affectées.



Bien que la situation continue de paraître sous contrôle en Europe, continent le plus endeuillé par l'épidémie (plus de 202.500 morts), les autorités ne baissent pas la garde.



Les autorités de Catalogne (nord-est) ont ordonné le reconfinement à domicile de plus de 200.000 personnes autour de la ville de Lérida, à une centaine de km des plages très touristiques de la côte catalane. La mesure d'isolement de la zone le week-end dernier n'a pas suffit.



C'est la première fois depuis la fin du confinement le 21 juin qu'une telle décision est prise en Espagne, l'un de pays d'Europe les plus affectés (plus de 28.400 morts), et qui compte plusieurs dizaines de nouveaux foyers actifs.



En France, le gouvernement va imposer un test virologique aux voyageurs provenant de pays classés "rouge" et le Premier ministre Jean Castex a indiqué que "la question de développer le port du masque est à l'étude", notamment pour les lieux clos.



Les règles de distanciation et gestes barrières y sont de moins en moins respectés. Après un concert bondé, le maire de Nice (sud-est) Christian Estrosi a annoncé l'obligation du masque pour les grands événements de sa ville, demandant à l'Etat de suivre son exemple.



En Bulgarie, où l'épidémie s'étend, les établissements de nuit vont néanmoins rouvrir lundi.



Plus d'alcool en Afrique du Sud



La maladie Covid-19 continue de progresser très rapidement en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu de 21H00 à 04H00.



Le pays a enregistré quelque 12.000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour ces dernières semaines, soit 500 infections par heure.



Devant la nécessité de ne pas surcharger les hôpitaux, il a aussi été décidé de suspendre la vente d'alcool, à l'origine d'accidents de la route ou autres violences.



Le virus s'étend également en Amérique latine, avec plus de 71.460 morts au Brésil - plus forte progression du nombre de morts dans le monde (1.071) - , mais aussi au Moyen-Orient où il a fait plus de 20.300 morts dont plus de la moitié en Iran.



"Sauver le pays"



Le guide suprême iranien Ali Khamenei a appelé à "sauver le pays", exhortant chacun à la responsabilité pour "rompre la chaîne de transmission" du virus dont la résurgence en Iran est "vraiment tragique".



Le Liban a enregistré dimanche son plus haut nombre d'infections (166 nouveaux cas en 24 heures), et l'Autorité palestinienne a instauré un couvre-feu.



Aux Etats-Unis, pays le plus touché avec plus de 135.000 morts, la première apparition masquée du président Donald Trump, lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington, a une forte valeur symbolique.



"Lorsque vous parlez avec des soldats qui sortent tout juste de la table d'opération, c'est très bien de porter un masque", a justifié M. Trump qui avait jusque là soigneusement évité de s'afficher avec un masque.



L'épidémie est en pleine expansion dans le pays, en particulier au Texas (sud) et en Floride où pourtant une partie du parc d'attractions Disney World à Orlando a rouvert au public.



"Nous sommes tous très inquiets de la hausse du nombre de cas", a déclaré Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé, avertissant s'attendre à ce que le nombre d'hospitalisations et de morts continue de grimper.



"Tout devrait être envisagé" en matière de lutte contre le virus, a-t-il averti.



Depuis son apparition en décembre en Chine, le Covid-19 a tué plus de 566.000 personnes à travers le monde et en a contaminé 12,7 millions.



La contamination semble s'accélérer fortement depuis début juillet avec plus de 2,5 millions de cas supplémentaires.



Et il n'épargne personne. En Inde, la superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai, 46 ans, a été testée positive au coronavirus, tout comme son beau-père et légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan, ainsi que son mari Abhishek Bachchan, également acteur, et sa fille Aaradhya.



- La "tech" à la fête, mais pas la Harley -

Dans ce marasme, un secteur se porte bien: les "GAFAM" (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).



Les bénéfices des 500 principales sociétés cotées à Wall Street devraient reculer de 44% sur un an, a averti le cabinet Factset, au moment où s'ouvre la saison des résultats.



Mais la situation est contrastée entre les secteurs de l'énergie, aux profits laminés par l'effondrement des prix du pétrole, de la santé ou de la "tech" qui ne cesse d'entraîner le Nasdaq, l'indice technologique de la place de New York, vers de nouveaux sommets.



En obligeant les salariés à travailler de chez eux, "la pandémie de Covid-19 a accéléré la montée en puissance des secteurs du +cloud+ (l'informatique dématérialisée) et des GAFAM", explique Daniel Ives, analyste financier pour Wedbush Securities.