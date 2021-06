Virus: l'Australie fait face à un nouveau cluster à Sydney

Sydney, Australie | AFP | mardi 21/06/2021 - L'Australie faisait face mardi à un nouveau cluster de Covid-19 à Sydney juste au moment où Melbourne semblait enfin sortie d'affaire, illustrant des difficultés dans la gestion de la pandémie.



Dix personnes ont été déclarées positives dans la nuit à Sydney, principale ville d'Australie, portant le cluster du secteur de Bondi Beach à 21 cas.



Gladys Berejiklian, la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus peuplé du pays, a déclaré que les responsables de la santé s’attendaient à une hausse de cas dans les jours qui viennent après que plusieurs personnes eurent été contaminées sans avoir eu des contacts physiques, dont une dans un café et une autre dans un centre commercial.



En réponse, les autorités ont rendu le port du masque à nouveau obligatoire dans les transports et les commerces dans une bonne partie du grand Sydney, sans toutefois aller jusqu’au confinement.



L'homme à l'origine du cluster serait un chauffeur travaillant pour des équipages de compagnies aériennes qui aurait été contaminé par le très contagieux variant Delta du virus, identifié pour la première fois en Inde.



"Il faut reconnaître que ce variant Delta est un champion olympique du saut d'une personne à une autre", a dit à la presse la Première ministre Gladys Berejiklian.



La situation s'aggrave à Sydney juste au moment où elle s'améliore à Melbourne, deuxième plus grande ville d'Australie, où les restrictions sont levées au fur et à mesure de la baisse des cas après deux semaines de confinement.



L'Australie a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19 sur son sol, au moyen notamment d'un contrôle drastique de ses frontières et de la mise en place rapide de mesures de restriction dès l'apparition de nouveaux cas.



Mais seuls 6,7 millions d'habitants ont pu se faire vacciner à ce stade sur un total de 25 millions et la plupart n'ont pu recevoir qu'une dose.



Le pays totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19 --la plupart dans l'Etat de Victoria-- et moins d'un millier de morts pour 25 millions d'habitants.



Au cours des six derniers mois, 18 foyers épidémiques très localisés sont apparus à travers le pays à la suite de failles dans les dispositifs de quarantaine.