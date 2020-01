Virus chinois : premier cas à Taïwan

Taipei, Taïwan | AFP | mardi 21/01/2020 - Taïwan a annoncé mardi avoir enregistré un premier cas de maladie due au coronavirus semblable au Sras, une Taïwanaise retournée la veille dans son pays qui vit à Wuhan, la ville du centre de la Chine où la maladie a été la première fois signalée en décembre.



Cette femme âgée d'une cinquantaine d'années est arrivée en proie à de la fièvre, toussant et la gorge douloureuse à l'aéroport de Taoyuan de la capitale Taïpeï où elle a elle-même informé les agents des services de quarantaine de ces symptômes, a précisé le Centre pour le contrôle des maladies (CDC).

"Nous demandons à la population de ne pas paniquer, cette personne ayant été emmenée directement de l'aéroport à l'hôpital", a écrit dans un communiqué cet organisme, soulignant en avoir référé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à la Chine.

La malade a assuré aux responsables sanitaires qu'elle ne s'était rendue sur aucun marché local ni avait eu aucun contact avec des oiseaux ou des animaux sauvages à Wuhan.

Quelque 46 passagers et membres de l'équipage de l'avion dans lequel elle a voyagé devaient subir des examens.

La Chine a recensé près de 300 cas de cette maladie sur son territoire et six morts au total à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie qui a contaminé plusieurs autres personnes au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande.

L’OMS se réunira mercredi pour déterminer s'il convient de décréter une "urgence de santé publique de portée internationale".