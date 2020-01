Virus chinois : les recommandations du Pays

QUELS SONT LES SYMPTÔMES

RISQUE POUR LA POLYNESIE FRANÇAISE

RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS

Il est fortement recommandé d’éviter tout déplacement en Chine, particulièrement dans la ville de Wuhan.

Afin d'éviter la dissémination du 2019-nCoV sur le Fenua, devant une fièvre ou des symptômes respiratoires dans les jours qui suivent le retour d'un voyage en Chine , il est impératif de consulter rapidement un médecin.

De porter un masque chirurgical lors de contacts avec d’autres personnes.

lors de contacts avec d’autres personnes. De se laver régulièrement les mains (solution hydro alcoolique) et d’utiliser des mouchoirs jetables.

De contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et d’un séjour récent à Wuhan, ou plus généralement en Chine , afin de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée.

En cas de voyage en Chine obligatoire, il est fortement recommandé de se faire vacciner contre la grippe en raison d’une épidémie en cours en Chine.

Suite à la survenue de cas d’infections respiratoires à un nouveau virus (le 2019-nCoV jamais observé auparavant chez l’Homme) chez des personnes ayant fréquenté un marché de la ville de Wuhan, en Chine, une alerte sanitaire a été déclarée par les autorités chinoises et l’Organisation mondiale de la santé.Au 23 janvier 2020, 614 cas d’infection, à l’origine de 17 décès, ont été confirmés essentiellement dans la ville de Wuhan même si des cas sont observés dans d’autres provinces de Chine. Cinq pays ont déclarés un ou plusieurs cas importés (Thaïlande, Japon, Corée du Sud et les Etats-Unis).De nombreuses incertitudes demeurent sur la source d’infection, le mode de transmission et les facteurs de risque associés. La possibilité de transmission interhumaine du virus est maintenant avérée (de patient à soignant ou via des contacts étroits entre personnes d’une même famille).Les signes d’infection les plus courants sont de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires.A l’heure actuelle, le risque d’introduction en Polynésie française de ce virus est considéré comme faible.Les services de la Santé de la Polynésie française et les services de l’Etat (Direction de la protection civile) se tiennent régulièrement informés de l’évolution épidémiologique de ce virus et des mesures de gestion préconisées par l’OMS pour limiter l’impact d’une épidémie de plus grande ampleur.