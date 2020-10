Virus: 15 décès en une semaine en Guadeloupe, "lente" amélioration de la situation

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 14/10/2020 - La Guadeloupe, en zone d’alerte maximale face au Covid-19, a recensé 15 décès dus à ce virus en une semaine mais la situation est en "lente" amélioration, ont indiqué mardi la préfecture et l'ARS en appellant à "maintenir la vigilance" .



527 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés pour la semaine du 5 au 11 octobre (semaine 41), portant à 6.908 le nombre de cas cumulés depuis le début de l’épidémie dans l’archipel, ont indiqué lors d’une conférence de presse conjointe, à Basse-Terre, mardi, le préfet, Alexandre Rochatte, et Valérie Denux, directrice générale de l’ARS en soulignant que "la diminution est [...] relativement lente". 3 clusters sont en cours d’investigation.



Selon ces autorités, "l’activité hospitalière reste intense avec 64 nouvelles admissions au CHU dont 11 entrées directement en réanimation". Dimanche, 20 personnes testées positives étaient hospitalisées en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre et 72 dans les services de médecine de différents établissements de santé.



L’archipel recense encore 15 nouveaux décès» en une semaine. ans le même temps, la tendance "est à la baisse pour trois indicateurs". Le taux d’incidence, de 194/100.000 est passé en une semaine à 139,83/ 100 000 habitants. Le taux de positivité qui avoisinait les 20% est passé sous 18 % .



"C’est mieux mais ces deux indicateurs restent largement au dessus du seuil d’alerte donc évidemment on n’est pas encore serein face à la situation", a déclaré Mme Denux, notant que le taux d’incidence pour les personnes âgées demeure "toujours très élevé", restant "autour de 200 pour 100.000 habitants"selon le préfet en annonçant le maintien jusqu'au 3 novembre des restrictions en cours.



Mais à compter de lundi, les plages seront finalement accessibles à la pause méridienne, même si les pique-niques y demeurent interdits. Et le public sera de nouveau autorisé sous certaines conditions lors des rencontres sportives dans structures non couvertes.



Le préfet a lancé un « appel à la vigilance » pour le week-end de la Toussaint, tradition très respectée aux Antilles.



Valérie Denux s’est par ailleurs dite « inquiète pour Saint-Martin» où le nombre de cas, même s’il reste faible, a « quasiment doublé » après trois semaines de diminution.



Dans l’archipel, depuis le début de l’épidémie, 96 personnes sont décédées à l’hôpital du coronavirus.