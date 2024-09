Viper Va'a sera exposé à l'Elysée

Tahiti le 10 septembre 2024. Forte du succès de ses précédentes éditions, la Grande Exposition du Fabriqué en France revient pour sa quatrième édition, au Palais de l’Elysée, à la mi-octobre.





Initié par le président de la République en 2020, et ouvert au public, cet événement met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs, les industriels et les associations engagés dans une démarche de fabrication française.



Le jury de sélection des produits s'est réuni et 122 produits ont été sélectionnés pour la Grande Exposition du Fabriqué en France. Ces produits lauréats sont des objets du quotidien, des spécialités locales ou des innovations qui illustrent la richesse des savoir-faire français et de ses territoires. C'est l'entreprise Viper Va'a, basée à Raiatea, qui représentera la Polynésie en exposant son nouveau V1 VenomWood à l'Elysée.





Conçu notamment à partir de Falcata, le V1 Venomwood est un bel exemple des perspectives offertes par la valorisation de certaines espèces végétales. Si le falcata est aujourd'hui considéré comme une espèce invasive, il présente néanmoins, par sa légèreté et sa résistance à la compression, les propriétés mécaniques idéales pour la construction de va'a. C'est le pari fait par Viper Va'a, dont le V1 VenomWood a nécessité près d'un an de recherche et de développement !