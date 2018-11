Viols sur sa cousine de 13 ans : l'accusé condamné à 15 ans de prison

PAPEETE, le 28 novembre 2018 - Au terme de deux jours de procès, l’avocat général a requis 12 à 15 ans de réclusion criminelle à l’encontre d’un sexagénaire accusé de viols par sa cousine, qui était âgée de 13 ans à l’époque. L’homme qui avait nié les faits pendant huit ans, a avoué ce mercredi qu’il avait bien eu des rapports sexuels avec l’adolescente en indiquant toutefois qu’il la pensait consentante.



L’accusé, poursuivi pour des viols commis sur sa cousine éloignée, avait nié les faits durant plus de huit ans. Au second et dernier jour de son procès devant la cour d’assises ce mercredi, l’homme a partiellement avoué les faits qui lui sont reprochés. Ce mécanicien désormais à la retraite a concédé qu’il avait eu des rapports sexuels avec la victime et ce, alors que l’enfant avait été placée chez lui après avoir subi des attouchements de la part d’un oncle. « Elle n’a rien dit donc vous avez conclu qu’elle était consentante ? C’est cela, votre critère de consentement ?» s’est étonné l’avocat général, auquel le prévenu a répondu par l’affirmative. En écho, la victime, chez laquelle l’expert psychologue avait relevé de nombreux signes de stress post-traumatique, a évoqué ses sentiments à l’époque des faits : « j’avais peur, c’était paralysant. »



Pour la partie civile, Me Eftimie-Spitz a affirmé que l’aboutissement de cette affaire n’était lié qu’au « courage » et à « la volonté » de sa cliente qui a, depuis les faits, réussi à construire sa vie. « Aujourd’hui, elle attendait que son agresseur lui demande pardon, elle le lui aurait accordé. Au lieu de cela, elle doit entendre qu’elle était consentante ! » a ajouté avocate selon laquelle « on ne peut rien faire de plus monstrueux à un enfant. »