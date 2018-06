Viols pédophiles: perpétuité pour un Australien aux Philippines

Manille, Philippines | AFP | jeudi 14/06/2018 - Un Australien a été condamné à la perpétuité aux Philippines pour trafic d'être humains et viols dans une affaire d'abus pédophiles qui l'a vu, selon l'accusation, enchaîner ses victimes comme "des chiens".



Peter Scully fait l'objet parallèlement d'autres poursuites, y compris pour des accusations de meurtre d'une jeune fille et de production de matériel pédophile.

Selon la police, les Philippines sont devenues une plaque tournante d'un trafic international de pédophilie sur internet, les auteurs profitant de la pauvreté de la population.

Scully a été condamné mercredi pour trafic d'êtres humains et viols par un tribunal de Cagayan de Oro, dans le sud de l'archipel où il avait été arrêté voici trois ans sous l'accusation d'avoir abusé sexuellement de fillettes dont un bébé de 18 mois.

Le tribunal lui a infligé, ainsi qu'à son amie philippine, la prison à vie. Il a également été condamné à une amende de cinq millions de pesos (80.000 euros), selon un porte-parole du parquet régional Merlynn Uy.

"C'est une grande victoire pour nous. C'est un message très fort adressé aux trafiquants, ce gouvernement prend au sérieux les poursuites judiciaires dans ce genre d'affaires", a-t-il dit à l'AFP.

"Ces fillettes ont été attirées dans son appartement et elles ont raconté avoir été enchaînées par le cou, comme des chiens en laisse".

L'accusé filmait ses relations sexuelles avec des jeunes adolescentes issues de familles pauvres et revendait les images à des clients en Allemagne, aux Etats-Unis et au Brésil.

D'après les enquêteurs, la plupart des acheteurs de ce type de matériel vivent à l'étranger. Les victimes potentielles se comptent par milliers. Certains enfants sont exploités sexuellement avec la complicité de leurs parents.

Scully est poursuivi pour une soixantaine d'autres chefs, dont le viol d'un bébé de 18 mois ainsi que le viol et le meurtre d'une adolescente de 12 ans. On ignore la date du procès.