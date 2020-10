Violoncelle et piano, un duo plein de surprises

TAHITI, le 1er octobre 2020 - Ekaterina Alferova au piano et Vélitchka Iotcheva au violoncelle jouent ensemble depuis trois ans. Le programme de leur duo compte des pièces classiques mais aussi des morceaux qu’elles ont imaginés et qui mêlent classique et jazz par exemple.



Au programme : Brahms, Franck, Massenet, Chopin, Popper. " En somme des compositeurs romantiques du XIXe siècle ", résume Ekaterina Alferova. Elle est musicienne, elle joue du piano et elle forme, depuis trois ans, un duo avec la violoncelliste Vélitchka Iotcheva.



Les amateurs de musique classique seront comblés par les pièces choisies, dont certaines ont été spécialement arrangées pour violoncelle par Vélitchka Iotcheva elle-même. Ils auront la surprise de découvrir en plus des morceaux audacieux mariant musique classique et, par exemple, standards de jazz.



Ekaterina Alferova détaille : " On a prévu de reprendre le Cygne issu du Carnaval des animaux de Camille Saint Saëns et de l’associer à Moonriver ." Il y aura aussi un prélude de Bach marié au titre Alleluyah de Léonard Cohen.



" Ces interprétations plaisent beaucoup, ça marche à chacun de nos concerts ", affirme le duo. D’autres surprises sont-elles prévues ? " Oui ", poursuivent les musiciennes qui n’en diront pas plus avant le rendez-vous de dimanche.



Les deux musiciennes ont suivi leurs études de musique au conservatoire de Moscou, en Russie. Ekaterina Alferova, Russe d’origine, a suivi une formation de chef de chœur.



Elle a longtemps été pianiste accompagnatrice dans des théâtres de Moscou. Vélitchka Iotcheva, Bulgare d’origine, a une grande expérience de la scène. Elle a monté notamment un orchestre de 12 violoncelles dont les représentations étaient fort appréciées.



Les deux musiciennes se sont rencontrées grâce à un ami commun dans le sud de la France. Elles sont, pour la première fois réunies à Tahiti.