Violente évasion à l'hôpital de Pontoise: 12 ans de réclusion pour la jeune fille qui avait tiré

Bobigny, France | AFP | vendredi 20/12/2024 - Une jeune femme, âgée de 17 ans en décembre 2021 quand elle avait tiré sur des agents pénitentiaires pour faire évader son compagnon de l'hôpital de Pontoise, a été condamnée à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise.



Le parquet a confirmé vendredi à l'AFP ce verdict, prononcé jeudi soir à Pontoise, au terme d'un procès à huis clos.



La jeune femme a été reconnue coupable d'avoir tenté de tuer les deux surveillants qui escortaient son compagnon et d'avoir séquestré le chauffeur du VTC qui l'avait amenée à l'hôpital, selon le journal Le Parisien.



La cour a en outre condamné à neuf ans de prison le compagnon de la jeune femme, âgé de 28 ans au moment des faits, pour évasion avec arme. Déjà condamné à plusieurs reprises pour des violences avec arme, il était au moment des faits en détention provisoire, accusé d'avoir assassiné un jeune de 18 ans en septembre 2021, un dossier encore en attente de jugement.



Deux coups de fusil à pompe, un agent pénitentiaire blessé et cinq jours de cavale achevée en Allemagne: cette évasion spectaculaire avait fait les gros titres il y a trois ans, et le lendemain, Eric Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice, s'était rendu à la maison d'arrêt d'Osny (Val-d'Oise) pour apporter son soutien aux surveillants.



C'est par un appel téléphonique à cette maison d'arrêt, le 21 décembre 2021, que le plan d'évasion avait débuté: une femme assurait au personnel que son conjoint tentait de se suicider. En cellule, l'homme était retrouvé le bras tailladé, puis transporté au centre hospitalier de Pontoise.



Mais sur place attendait l'adolescente qui, dans le sas des urgences, mettait en joue les agents, non armés. Elle avait tiré à deux reprises au fusil à pompe et des impacts de plomb avaient légèrement blessé un des surveillants dans le bas du dos. Les expertises ont établi qu'à une si courte distance, le tir aurait pu être mortel si l'agent n'avait pas porté de gilet pare-balles.



Le couple s'était enfui en voiture, prenant en otage le chauffeur du VTC qui avait conduit la jeune fille sur le parking de l'hôpital, avant de le laisser repartir. Puis ils avaient gagné l'Allemagne où ils avaient été interpellés le 26 décembre 2021.



Pendant l'enquête, la jeune fille avait dit être sous l'emprise de son conjoint, rencontré six mois auparavant.