Violences sur gendarmes: l’affaire est renvoyée, les prévenus maintenus en détention

PAPEETE, le 14 décembre 2017 - Les cinq individus poursuivis pour avoir commis des violences sur les gendarmes à Papara le week-end dernier devaient être jugés en comparution immédiate ce jeudi. A leur demande, l’affaire a été renvoyée au 28 décembre. Tous ont été maintenus en détention



L’affaire avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Samedi dernier, alors qu’ils se rendaient à une fête pour tenter de retrouver une adolescente portée disparue, les gendarmes avaient été violemment pris à partie par de nombreux jeunes alcoolisés. Plusieurs coups avaient été portés et les véhicules de gendarmerie avaient été dégradés. Lors de leur comparution immédiate au tribunal ce jeudi, les cinq jeunes poursuivis pour violences et outrages, dont plusieurs détiennent des diplômes et vivent dans des univers stables, ont demandé un délai pour préparer leur défense. Au regard de la gravité des faits, le tribunal a décidé de les maintenir en détention dans l’attente de la prochaine audience qui aura lieu le 28 décembre.