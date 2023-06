Violences sexuelles: Kevin Escoffier se "tient à la disposition des institutions sportives"

Paris, France | AFP | mardi 06/06/2023 - Le skipper Kevin Escoffier, qui fait depuis lundi l'objet d'un signalement auprès de la cellule violences sexuelles du ministère des Sports pour des faits survenus en mai aux Etats-Unis, a affirmé mardi se tenir "à disposition des institutions sportives".



Le navigateur a expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP qu'il "se tient à la disposition des institutions sportives" et qu'il a "pris la décision de se retirer de ses fonctions de skipper, pour respecter le temps de la course et préserver le projet et sa Team Holcim-PRB pleinement mobilisée pour la victoire finale".



Le marin de 43 ans a évoqué mardi dans une interview accordée à L'Equipe et à Ouest-France "un incident avec un membre du team Holcim-PRB", survenu à Newport lors d'une escale de la course autour du monde The Ocean Race du 10 au 21 mai dernier, mais n'a pas souhaité donner de détails sur les événements.



"J'ai passé un certain nombre de coups de téléphone qui m'ont amené à penser que ce qui a été présenté comme un incident présumé serait un comportement inapproprié qu'il aurait eu envers une femme lors d'une soirée", a dit à l'AFP lundi Jean-Luc Denéchau, président de la Fédération française de voile (FFV).



"Le jour éventuel de la procédure, j'irai m'expliquer", a affirmé de son côté Escoffier auprès de L'Equipe.



Contacté mardi au sujet des déclarations du marin, l'équipe Holcim-PRB, qu'Escoffier a quitté samedi, n'a pas souhaité faire de commentaire.



Lundi, la FFV a effectué un signalement auprès de la cellule consacrées au violences sexuelles du ministère des Sports au sujet d'Escoffier.



Selon une source proche du dossier, il s'agirait "d'une agression sexuelle". "Aucune plainte n'a été reçu par The Ocean Race à ce jour", ont déclaré mardi les organisateurs de la course en équipage avec escale.



Après avoir fait escale à Newport, les marins de The Ocean Race, dont le navigateur français, avaient pris la direction de Aarhus (Danemark), où ils sont arrivés le 29 mai.



PRB-Holcim, avec Escoffier comme skipper, était leader du classement général depuis le départ en janvier, avant de céder la première place lors de la 5e étape à l'équipage américain 11th Hour.



Escoffier, 43 ans, a remporté The Ocean Race en 2017-2018 et compte aussi à son palmarès notamment la Transat Jacques-Vabre 2005.