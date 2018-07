Violences conjugales : les coups, les insultes puis les excuses

Lors de l’audience, le prévenu, condamné à 9 reprises dont 5 pour des violences sur sa mère et sa concubine a émis peu de regrets, expliquant que ce contexte de violence récurrente était lié à un manque « d’argent et de respect. » Chose assez rare à la barre du tribunal, sa compagne, qui bénéficie désormais d’une ordonnance de protection, a bien voulu témoigner de l’enfer vécu pendant des années : « notre vie, ça a toujours été comme ça. Au début, c’était tout beau puis ça a commencé par une baffe, des coups de poing, des coups de pied, des insultes, des excuses et après, ça devenait de pire en pire. » La victime, terrorisée malgré le fait que son ex-compagnon soit incarcéré, n’arrive plus à rester seule et a choisi d’éloigner leur seul enfant en le confiant à sa famille dans les Tuamotu.



Pour la défense de la jeune femme, son conseil a tenu à rappeler l’intensité des violences subies : « elle a tout de même perdu connaissance ! Aujourd’hui, elle a le courage d’aller jusqu’au bout. »



Avant de requérir 30 mois de prison, le procureur de la République a qualifié l’affaire de « lamentable » : « à la lecture de son casier, l’on remarque qu’il a une propension à ne frapper que les femmes, sa mère ou sa compagne. Le plus choquant, c’est qu’il a l’air de trouver cela normal. »



L’avocat du prévenu a invoqué la nécessité pour son client de se faire soigner : « ça s’embrase et il ne sait pas s’en sortir autrement que par la violence. Il a une véritable intolérance à la frustration et devrait surtout être pris en charge. »



L’homme a finalement été condamné à deux ans de prison. Le tribunal a également ordonné la révocation de la peine de 4 mois avec sursis dont il avait écopé en mars 2017.