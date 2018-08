Violation de domicile: Gaston Flosse condamné

PIARE, le 23 août 2018- Dans le conflit qui l'oppose à son ex-épouse au sujet de la propriété d'Erima, Gaston Flosse était convoqué ce matin devant le tribunal correctionnel. Il a été condamné pour "violations de domicile" et devra quitter les lieux dans les plus brefs délais.



Gaston Flosse répondait de faits de "violation de domicile" dans le cadre du conflit l'opposant à son ex-femme. Une première décision judiciaire intimait l'homme politique de quitter les lieux. Ce jeudi, Il a été déclaré coupable de violation de domicile et condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 1 Millions Fcfp de dommages et intérêts à la faveur de son ex-épouse Tonita . Gaston Flosse n'était pas présent à l'audience lors de la délibération mais la décision est exécutive dès lors qu'elle lui aura été notifiée et ne bénéficiera pas de suspension en cas d'appel.