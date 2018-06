Viol à Moorea : le mis en cause placé en détention provisoire

PAPEETE, le 11 juin 2018 - L’individu, âgé de 18 ans, a de nouveau comparu devant le juge de la liberté et de la détention (JLD) ce lundi. Poursuivi pour « viol », « tentative de viol », « violences » et « violation de domicile », le jeune homme, qui reconnaît les faits, a été placé en détention provisoire.



Le 6 juin dernier, lors de sa première présentation devant le JLD, le mis en cause avait demandé un débat différé afin de pouvoir remplir les conditions d’une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE.) De nouveau présenté ce lundi devant le magistrat, le jeune homme, à peine majeur, a été placé en détention provisoire. L’enquête de faisabilité n’a pas permis de trouver un endroit pour le recevoir.



Le jeune homme est poursuivi pour un viol, une tentative de viol et des violences commis sur son ex-compagne, âgée de 17 ans, les 12 avril et 3 juin derniers.



Le procureur de la république, estimant que l'individu avait déjà été mis en garde, a requis le placement en détention provisoire : « les gendarmes vous avait déjà prévenu. De plus, la famille de la victime est très remontée et cela présente des risques pour votre sécurité physique. » Le prévenu a indiqué que ses quatre premiers jours de détention avaient été un « véritable calvaire » : « à Nuutania, les gens sont violents. »



Pour la défense du jeune homme, son avocat a tenté d’expliquer les raisons du passage à l’acte : « il y a cette addiction à la victime et ce jeune homme a déjà été complètement abandonné par ses parents. Il n’a pas supporté la séparation. »



Après en avoir délibéré le JLD a ordonné le placement en détention provisoire du mis en cause qui venait de réussir les examens pour entrer au RSMA.