Viol : Une jeune femme du RSMA retrouvée pendue

Tahiti, le 12 septembre 2020 - Le Régiment du service militaire adapté de Polynésie a annoncé le décès sur sa page Facebook d’une jeune volontaire stagiaire à Arue. D’après nos confrères de Polynésie La Première, la jeune femme aurait porté plainte pour viol et agression sexuelle à Hiva Oa aux Marquises plusieurs jours auparavant contre un militaire, alors qu’elle était en mission.





Une jeune femme volontaire stagiaire au Régiment du service militaire adapté (RSMA) est décédée jeudi. Selon nos confrères de Polynésie La Première, elle aurait été retrouvée pendue. La jeune femme aurait porté plainte quelques jours avant pour viol et agression sexuelle contre un militaire de carrière lors d’une mission à Hiva Oa.

Deux enquêtes sont actuellement ouvertes.

La première par le procureur de Paris en charge des affaires militaires concerne le viol et l’agression sexuelle, la seconde par le procureur de la République de Papeete sur les causes de son décès.