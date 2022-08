Vini lance ses nouvelles offres de téléphonie mobile

Tahiti, le 3 août 2022 – Après l'annonce de ses nouvelles offres fibre mi-juin, Vini-Onati a présenté ce mercredi ses nouvelles offres de téléphonie mobile. Le plus petit forfait est proposé à 450 Fcfp par mois pour 1 heures d'appel local, les SMS illimités et 100 Mo d'internet, le plus gros à 9 900 Fcfp par mois avec appels et SMS illimités vers tous les opérateurs, 12 heures d'appels à l'international et 150 Go d'internet.



Un mois et demi après avoir lancé de nouvelles offres de fibre, Vini-Onati a présenté ce mercredi ses nouvelles offres de téléphonie mobile. La première, Vini Iti, propose pour 450 Fcfp par mois 1 heures d'appel local, les SMS illimités et 100 Mo d'internet. Vini Nui offre, quant à elle, 2 heures d'appels vers les mobiles et les appels illimités vers les fixes, les SMS illimités et 5 Go d'internet pour 1 200 Fcfp par mois. Enfin la troisième offre, Vini Reva, se décline en trois forfaits incluant chacun les appels et les SMS illimités vers tous les opérateurs. Pour 4 900 Fcfp par mois, le forfait comprend 6 heures d'appels à l'international et 60 Go d'internet, pour 7 900 Fcfp par mois, 8 heures d'appels à l'international et 100 Go d'internet, et pour 9 900 Fcfp par mois, 12 heures d'appels à l'international et 150 Go d'internet. Des offres “généreuses”, selon Thomas Lefèbvre-Segard, directeur général d'Onati. Et particulièrement envers les jeunes, puisque les forfaits Vini Iti et Vini Nui, offrent 10 Go supplémentaires par mois aux moins de 25 ans. “Nous ciblons fortement les jeunes avec ces nouvelles offres, parce que les jeunes aspirent à avoir beaucoup de data, à petits prix. Mais on ne cible pas que les jeunes, on cible aussi ceux qui ont de gros besoins d'internet avec des offres à 150 Giga pour 9 900 Fcfp par mois. On cherche vraiment à s'adresser à l'ensemble des Polynésiens avec ces nouvelles offres.”



La présidente de l'association du tourisme authentique, Melinda Bodin, présente lors de la présentation, s'est dit très satisfaite de ces nouvelles offres : “Les pensions ne peuvent être que contentes. Mais pas que les pensions, les activités aussi, les prestataires qui sont en activité toute la journée dans le lagon. Pour eux, je pense que c'est une opportunité d'avoir un outil de travail encore plus performant.” Si les anciennes offres continuent d'être appliquées, elles ne sont plus commercialisées. Les clients sont encouragés à migrer vers les nouvelles offres. Pour cela, trois possibilités : sur l'espace client de l'application Vini & moi, au 3950 ou en se rendant directement en boutique.

Performance 4G Lors de sa conférence de presse, Vini a également insisté sur la qualité de sa couverture 4G. Car l'évolution des usages du téléphone montre qu'il est aujourd'hui de plus de plus en plus utilisé pour l'internet. “L'illimité voix est quelque chose qui tend à se banaliser”, confirme Thomas Lefèbvre-Segard. “La grosse différence va se jouer sur les volumes d'internet proposés dans les forfaits et la qualité du service qui est proposée par l'opérateur. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir beaucoup d'internet qui est proposé mais encore faut-il pouvoir l'utiliser et l'utiliser correctement.”



C'est pour cette raison que Vini annonce avoir effectué des tests de performance 4G sur 24 sites autour de l'île de Tahiti, en comparant le débit des trois opérateurs –Vini, Vodafone et Viti– sous contrôle d'un huissier de justice. “On s'est interrogé sur quels sites sont les plus fréquentés tout autour de l'île“, explique Marion Brocard, qui a conduit les tests. “On a choisi des sites qui sont vraiment représentatifs de la vie quotidienne, comme la plazza haute du Vaima, la gare maritime, les parcs, ce sont vraiment des endroits incontournables. On a choisi 24 spots. Aucun n'a été retiré après les tests et on n'a pas fait d'études préalables pour nous orienter dans nos choix, en se disant on va aller là parce qu'on est meilleur. Pas du tout. La question a vraiment été : quels sont les sites où tout le monde va. On a essayé d'en trouver au moins un par commune.” Les tests ont été réalisés le 22 juillet. Il s'agit d'une photo à un instant T, la performance peut être variable en fonction de l'heure. Toutefois, l'opérateur historique s'enorgueillit d'être le meilleur sur 23 des 24 sites. “On ne s'attendait pas à un si grand écart avec les concurrents”, confie le directeur général d'Onati.



Vini, qui estime que 92% de la population est couverte par son réseau mobile, dit être dans une dynamique d'“élargissement permanent” de celui-ci et de son réseau 4G. Prochain chantier, la couverture 4G dans les Australes début 2023.

Patrick Moux, vice-président de PMT-Vodafone : “Ce sont les Polynésiens qui font baisser les prix” Vini vient de lancer trois nouvelles offres. Quelle est votre réaction ?



“Ce sont eux qui réagissent. J'avais annoncé dans ma conférence de presse de juin dernier qu'on allait faire de nouvelles offres illimitées et que Vini, dans les jours ou les semaines à venir, allaient nous copier et faire des offres illimitées. Mais ils n'arrivent jamais à faire mieux ou ne serait-ce qu'égaler. Quand on compare les différentes offres, on reste les moins chers et les plus compétitifs. Même si c'était moins cher que moi, je ne réagis pas, je suis mon programme. Plus on a d'abonnés, plus on va baisser. Ce sont les Polynésiens qui font baisser les prix. Chez Vodafone, plus on est nombreux, plus on peut baisser les prix.”



Vini dit avoir fait des tests de la couverture 4G sur 24 points de l'île et il ressort qu'ils sont les plus performants en termes de débit sur 23 points.



“Nous on a fait des tests sur 32 points, et sur plus de la moitié on est meilleur. Après, moi, je retourne la question. C'est facile de développer un réseau avec l'argent public. On va se retrouver au tribunal pour ça, pour la délégation du service public. On nous demande à nous de nous étendre en 4G, d'aller dans les îles, avec notre argent, et eux, entreprise privée, ont eu une subvention du Pays au détriment des concurrents.”



En fait, il faudrait que vous alliez faire les tests ensemble…



“Il faudrait surtout qu'on ait les subventions ensemble ! Avec les subventions, moi, c'est toute la Polynésie que je vais couvrir en 4G.”

Raymond Colombier, directeur commercial de Viti : "Nos offres ont été très inspirantes !" Vini vient de lancer trois nouvelles offres. Quelle est votre réaction ?



“Globalement, quand on regarde ce qu'ont sorti les deux concurrents, cela nous conforte dans tout ce que l'on a introduit sur le marché. À savoir des forfaits sans engagement, généreux en voix et en data, à des prix abordables. Il y avait matière à améliorer les offres. Les deux ont suivi. Nos offres ont été très inspirantes ! Ce qui devrait inciter les consommateurs à venir chez nous, c'est que nos offres sont les plus simples et les plus transparentes, il n'y a pas du tout d'option. Quand on a lancé nos offres, on a fait dix fois plus que nos concurrents en termes de data, ce qui les a amenés à réagir dans les mois qui ont suivi, on a lancé les offres sans engagement en août 2021 qui les ont amenés à les mettre en avant en décembre.”



Vini dit avoir fait des tests de la couverture 4G sur 24 points de l'île et il ressort qu'ils sont les plus performants en termes de débit sur 23 points ?



“On a maintenant une couverture qui est très complète sur les îles de Tahiti et de Moorea, et surtout nous avons dimensionné notre réseau en fonction des offres que nous avons prévu de faire. La performance réseau, elle est bien sûr en termes de couverture, mais aussi en termes de capacité, on est les seuls par exemple à proposer trois bandes de fréquence, quand ils n'en proposent que deux. Que chacun aille faire des mesures là où il a décidé de le faire, ça reste des tests subjectifs. Le vrai jugement, c'est le jugement des clients.”

