Vingt-sept stagiaires s’entraînent à l’éprouvant "Parcours Patrol"

Papeete, le 21 mai 2018- Les 27 stagiaires de la sixième promotion de la formation de professionnalisation à l’emploi d’agent de Police Municipale, portée par le Centre de Gestion et de Formation, ont vécu, ce samedi 19 mai, la rude expérience du "Parcours Patrol " sur l’ancien site du Groupement du service militaire adapté.



Intervention pour un vol d’objet, intervention sur une tentative de meurtre avec arme blanche, maîtrise d’un individu virulent, extraction d’une victime inconsciente d’un bâtiment avec éléments perturbateurs en passant par les exercices d’échauffement tels que tractions, pompes, pieds/poings/squats ou encore déplacement d’un pneu, les stagiaires, répartis par groupes de trois, avaient une trentaine de minutes pour parcourir les huit ateliers de mise en situation de ce stage pratique d’application (SPA).



Le Parcours Patrol, bien que très intense en soi, était une des occasions pour les participants de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris en théorie depuis le 21 février dernier et d’apprendre davantage également sur les gestes ou les réflexes à avoir en tant que policier municipal. Ce stage difficile comprenant des mises en situation faisant appel à des qualités physiques, et des connaissances techniques et réglementaires leur permet également de mettre en avant des valeurs de solidarité entre équipiers.



Cette année encore ce SPA est une réussite grâce au partenariat qu’entreprend le Centre de Gestion et de Formation avec la Ville de Mahina mais aussi grâce aux formateurs et aux tuteurs des brigades des communes de Paea, Punaauia, Papeete et Mahina.



Le plus éprouvant, physiquement, des stages pratique d’application de la formation étant derrière eux, les stagiaires peuvent dorénavant se concentrer sur le reste des SPA qui se dérouleront les 25 mai, 15 et 16 juin dans les municipalités de Papeete et Punaauia.