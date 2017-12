Vingt lycéens vont s’envoler vers la Chine

Les boursiers ne doivent pas leur séjour à Wenling aux fruits du hasard, mais bien à leurs compétences, car la sélection est sévère.

Le lycée International Wenling est réputé être un lycée d’excellence et des accords de partenariat existent avec de nombreux pays du monde entier.

Les candidatures des lycéens sont proposées par les chefs de leur établissement puis chaque candidat est reçu lors d’un entretien par un jury qui décide ou non de leur attribuer la bourse. Outre leur niveau de mandarin, les candidats sont surtout sélectionnés sur leurs motivations pour découvrir la culture de ce pays millénaire.

" Nous avons un vieux proverbe chinois qui dit que plus on se rencontre, mieux on se connaît et mieux on se comprend. Ces échanges favorisent l’amitié entre nos peuples et c’est essentiel ! Toutefois, je voudrais donner un petit conseil aux jeunes lycéens tahitiens qui partent : ‘couvrez-vous bien pour affronter l’hiver en Chine’ " , fait remarquer avec un sourire chaleureux le nouveau consul de Chine.