Ville anglaise menacée par la rupture d'un barrage: les habitants rentrent chez eux

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 07/08/2019 - Les habitants d'une petite ville du centre de l'Angleterre qui était menacée d'inondation en raison de l'effondrement partiel d'un barrage ont été autorisés mercredi à regagner leur domicile, a annoncé la police.



Plus de 1.500 personnes avaient été évacuées de la ville de Whaley Bridge, dans le Derbyshire, après que de fortes pluies eurent entraîné jeudi l'effondrement d'une partie du barrage retenant le réservoir de Toddbrook.

Des centaines de secouristes ont depuis travaillé sans relâche pour pomper l'eau du réservoir et ainsi réduire son niveau. Un hélicoptère de la Royal Air Force a également déposé des centaines de sacs d'agrégats de sable et gravier dans la partie endommagée du barrage.

Certains habitants avaient été autorisés durant le week-end à regagner brièvement leur domicile pour récupérer leurs effets de première nécessité, ainsi que leurs animaux domestiques.

Au cours d'une visite sur place vendredi soir, le Premier ministre Boris Johnson a affirmé que le barrage nécessiterait "une reconstruction d'envergure".

Whaley Bridge, dans le Derbyshire, se trouve à la lisière du parc national de Peak District, à environ 26 kilomètres de Manchester.