Vigilance pour forte houle en cours

Tahiti, le 11 mai 2020 – Une grande partie de la Polynésie française a été placée sous vigilance pour forte houle. Des hauteurs de vagues allant jusqu'à 4,5 mètres sont attendues ce lundi soir dans la zone des Tuamotu Sud et des Gambier.



Météo-France Polynésie française a placé une grande partie de la Polynésie en vigilance pour les fortes houles. Les îles du Vent, les Tuamotu Centre, Centre Sud, Ouest et Est, les Australes Ouest et Centre et Rapa sont en vigilance jaune pour les fortes houles. Du côté des Tuamotu Sud et des Gambier, la vigilance est renforcée et passe à l'orange. “La houle longue de Sud-Sud-Ouest continue d'intéresser les îles de Tematangi, Moruroa, ainsi que les Gambier avec des hauteurs de vagues de 4 mètres”. Ce lundi soir, des hauteurs de vagues autour de 4,5 mètres sont attendues, mais un début d'amortissement est prévu en “courant de nuit”. Mardi matin, la hauteur des vagues doit tomber autour de 3,5 mètres. Sur son site, Météo-France avertit que “cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés" ainsi que "de forts courants aux abords des passes".