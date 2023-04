Vigilance orange pour vents violents jusqu'à vendredi aux Australes

Tahiti, le 19 avril 2023- Météo-France a placé, ce mercredi, en vigilance orange pour vents violents les îles de Rimarata et Rurutu. Les vents pourront atteindre les 60 km/h avec des rafales à 100 km/h. L'archipel de la Société a, lui, été placé en vigilance jaune pour orage.



Météo-France a placé mercredi, les îles de Rimarata et Rurutu aux Australes, en vigilance orange pour vents violents. Selon les prévisions, les vents vont se renforcer dans la nuit de mercredi à jeudi, “avec des rafales de 90 à 100 km/h sous grains”. Face à cette situation, le haut-commissariat invite les populations de ces zones à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité suivantes : Limiter les déplacements ; limiter la vitesse sur la route ; être vigilant face aux chutes possibles d'objets divers ; éviter les interventions sur les toitures ; ne pas toucher de fils électriques ; ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ; bien amarrer les embarcations et éviter les sorties en mer. En cas d'urgence, il est conseillé de composer le 18 à terre ou le 16 en mer. Ces vents violents vont se maintenir jusqu' à vendredi sur le Nord des Australes. À noter que l'archipel de la Société a lui été placé en vigilance jaune pour orages pouvant être accompagnés d'épisodes de pluies et de vents forts.