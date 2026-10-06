

Vigilance orange pour vents violents aux Australes Ouest

Tahiti le 18 octobre 2026. Météo France vient de placer les Australes Ouest (Rimatara et Rurutu) en vigilance orange pour vents violents.



À compter de dimanche soir, la dépression tropicale WATI influence les régions de Rimatara et de Rurutu, générant des rafales soutenues d’environ 80 à 90 km/h dès le début de soirée, pouvant atteindre 110 km/h au cours de la nuit.



Ces vents violents devraient persister jusqu’à la matinée de lundi, avant de s’atténuer progressivement à partir de lundi soir. Même affaibli, l’arrivée d’un système tropical peut encore déclencher des épisodes pluvieux intenses et une forte houle cyclonique.



La population de cette zone est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : · limiter les déplacements non indispensables et faire preuve de prudence lors des déplacements nécessaires. Limiter la vitesse sur route, en particulier pour les véhicules ou attelages sensibles aux effets du vent ;

· être vigilants face aux chutes possibles d’objets divers ne pas entreprendre de sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

· ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

· ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

· suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France. À compter de dimanche soir, la dépression tropicale WATI influence les régions de Rimatara et de Rurutu, générant des rafales soutenues d’environ 80 à 90 km/h dès le début de soirée, pouvant atteindre 110 km/h au cours de la nuit.Ces vents violents devraient persister jusqu’à la matinée de lundi, avant de s’atténuer progressivement à partir de lundi soir. Même affaibli, l’arrivée d’un système tropical peut encore déclencher des épisodes pluvieux intenses et une forte houle cyclonique.La population de cette zone est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 18 Octobre 2026 à 11:19 | Lu 673 fois



