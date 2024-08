Vigilance orange pour vents violents à Rapa

Tahiti, le 10 août 2024 - Les rafales pourront atteindre jusqu'à 110 km/h à Rapa, aux Australes, ce samedi après-midi et au cours de la nuit.



Dans un communiqué transmis aux médias ce samedi, en fin de journée, le haut-commissariat annonce que Météo-France vient de placer l’île de Rapa, aux Australes, en vigilance orange pour vents violents.



"Ce samedi après-midi et au cours de la nuit prochaine, des grains toucheront l'île de Rapa, générant des rafales pouvant atteindre jusqu'à 110 km/h. Un affaiblissement du vent est prévu à partir de dimanche", est-il précisé. La population est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité.



Les consignes de sécurité limiter les déplacements et la vitesse sur route, en particulier pour les véhicules ou attelages sensibles aux effets du vent ;

être vigilant face aux chutes possibles d’objets divers, ne pas entreprendre de sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ;

ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo-France.

Rédigé par Rédaction le Samedi 10 Août 2024 à 18:54 | Lu 111 fois