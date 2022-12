Vigilance orange pour "forte pluie" sur Tahiti

Tahiti, le 12 décembre 2022 - Depuis dimanche, la pluie tombe sans discontinuer sur Tahiti et les îles de la Société, placées en vigilance orange pour fortes pluies. Les Tuamotu et les Australes ont quant à elles été marquées par de violents grains orageux. Selon Météo-France, un retour à la normale serait prévu mardi.



La pluie n’en finit plus de tomber sur Tahiti et les iles de la Société. Selon Météo-France en Polynésie, depuis ce week-end, des amas convectifs nuageux, venant des Australes, circulent par intermittence dans la zone, ce qui a entrainé des points d’impacts orageux, des rafales de vent et des pluies de fortes intensités. La vigilance jaune, pour les orages, décrétée ce weekend a d’ailleurs été corrigée dimanche après-midi en vigilance jaune pour forte pluie, puis lundi matin en vigilance orange. Sur Tahiti et Moorea, des cumuls de précipitations de l’ordre de 100 l/m² ont été relevés ces dernières 24 heures



Australes, Mopelia et Tuamotu en vigilance jaune pour les orages



De gros grains orageux ont été relevés dans les Australes ouest et centre, Mopelia et le nord-est des Tuamotu, où Météo-France a reconduit lundi sa vigilance jaune pour les orages mis en place ce week-end. Des vents de 70km/h ont été enregistrés à Rimatara et à Rangiroa. Les Marquises quant à elles sont épargnées par les précipitations. Toujours selon Météo-France, une amélioration est attendue lundi soir sur Tahiti et mardi matin sur l’ensemble du Pays avec des précipitations en net recul.