Vigilance orange inondation pour la Seine et la Garonne

Paris, France | AFP | mardi 09/03/2020 - Météo-France a placé mardi trois départements, la Seine-Maritime, l'Eure et la Gironde, en vigilance orange inondation, avec le risque de débordements de la Seine et de la Garonne, selon un bulletin publié à 6H00.



Le risque de crue concerne en Normandie le territoire Seine aval-Côtiers normands, et en Gironde le tronçon Confluence Garonne-Dordogne, a expliqué Météo-France.



Pour la Seine, Vigicrues a relevé la combinaison de "vents de secteur Ouest, associés à des coefficients de marées élevés" (105 mardi), en plus d'un "débit élevé", autour de 1700 m3/seconde.



Pour la Garonne et la Dordogne, "une période de très fortes marées est en cours (coefficient 105 lundi soir, 110 et 114 mardi, avec un maximum de 117 mercredi)", a rapporté Vigicrues.



"Combinées à des débits importants de la Garonne et de la Dordogne, elles génèrent des débordements significatifs lors des prochaines pleines mers", prévient le service d'information sur le risque de crues.