Vigilance orange, fortes pluies aux Australes ouest et centre

Tahiti le 14 juin 2023. Météo France vient de placer les Australes ouest et centre en vigilance orange pour des fortes pluies.



La perturbation actuellement sur l'archipel est à l'origine de fortes averses et de grains orageux sur le Nord. Bien que la perturbation stagne sur l'archipel, les averses perdent en intensité demain, jeudi.

Les populations de ces zones sont invitées à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 14 Juin 2023 à 10:38 | Lu 154 fois