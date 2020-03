Vigilance orange à Rapa pour forte houle

Tahiti, le 28 mars 2020 - Une forte houle touche le Sud de la Polynésie française et particulièrement le secteur de Rapa, samedi. Des pluies et orages sont prévus par Météo-France sur les îles de la Société placées en vigilance jaune.



Une zone de vents forts dans le large Sud des îles Gambier génère des trains de houles importants de Sud-Est à Sud-Sud-Est se concentre sur la moitié Sud du pays, annonce Météo-France samedi matin. Un avis de vigilance météorologique orange concerne le secteur de Rapa pour fortes houles. L'Ouest et le Sud de l'archipel des Tuamotu, la zone centre des Austales et les Gambier sont placés en vigilance jaune.



La mer est agitée à localement forte sur Rimatara et Rurutu. La houle de Sud-Est confondue à la mer du vent donne des hauteurs de l'ordre de 5 mètres à Rapa, et de 3 mètres à 3 mètres 50 au Nord, avec un pic à 4 mètres sur Raivavae samedi après-midi. Cette houle s'amortit sensiblement dimanche.



Sur les îles de la Société, le temps est prévu mitigé en début de week-end avec le développement d'averses et de grains localement orageux. Malgré quelques averses résiduelles, une amélioration est attendue dimanche avec un ciel principalement voilé.



La mer peu agitée à agitée provoque une petite houle longue de Sud-Ouest croisée avec une houle moyenne de Sud-Est s'amplifiant de 2 mètres 50 à 3 mètres ce week-end.