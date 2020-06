Vigilance jaune sur le centre et le Sud du fenua

Tahiti, le 3 juin 2020 - Un avis de vigilance météorologique est en cours sur le centre et le Sud de la Polynésie française.



Météo-France publie mercredi matin un avis de vigilance météorologique sur le centre et le Sud de la Polynésie française.

Une forte houles et des pluies importantes concernent les îles du Vent.

L'alerte annonce des vents violents sur le centre des Australes, et un risque orageux sur Rapa. L'archipel Austral est également concerné par un risque de forte houle susceptible de provoquer une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.

Les Tuamotu-Gambier sont placés en vigilance jaune pour fortes foules.