Vigilance jaune pour les fortes pluies sur les Îles du Vent et les Îles sous-le-vent et vigilance jaune pour les orages sur une partie des tuamotu

Papeete, le 3 février 2018 - VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS : JAUNE pour les ORAGES sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest.

JAUNE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent.



ILES SOUS LE VENT :



Temps maussade ce week-end avec de la grisaille et de la pluie, parfois de forte intensité.

Vent faible à modéré de Nord-Ouest samedi, se renforçant dimanche avec des rafales jusqu'à 70 kilomètres/heure.

Mer peu agitée samedi devenant agitée dimanche. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre.



TAHITI ET MOOREA :



Ciel couvert et temps pluvieux pour ce week-end. Les précipitations, parfois de forte intensité, pourront générer de forts cumuls. Températures extrêmes prévues : 24 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Nord-Ouest samedi, se renforçant dimanche en s'établissant au secteur Nord avec des rafales jusqu'à 70 kilomètres/heure.

Mer peu agitée samedi devenant agitée dimanche. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre.



MARQUISES :



Samedi, temps ensoleillé à passagèrement nuageux. Dimanche, les nuages deviennent plus nombreux, occasionnant quelques averses.

Vent de Nord-Est modéré.

Mer agitée sur une houle courte d'Est autour d'1 mètre 50.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Sur l'Ouest Tuamotu, temps perturbé avec des averses orageuses et localement fortes. Sur le Centre Tuamotu, les nuages restent nombreux en occasionnant quelques averses. Sur l'Est des Tuamotu et les Gambier, voile d'altitude occultant parfois le soleil.

Vent modéré de secteur Nord sur la moitié Ouest. Il est de secteur Est à Nord-Est sur la moitié Est. Pointes à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer généralement agitée sur une houle courte de secteur Est autour d'1 mètre 50. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50, voire 2 mètres aux Gambier samedi.



AUSTRALES :



Des averses résiduelles sur Rapa samedi matin, laissant la place à un temps plus sec pour le reste du week-end. Sur le Nord, un temps gris et pluvieux s'installe. Orages possibles.

Vent de secteur Est modéré à localement assez fort avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée, voire forte vers Rapa. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour d'1 mètre.





COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Samedi, vent de Nord à Nord-Ouest 6/12 noeuds sur la Société et 12/18 vers Manihi. Rafales à 30/35 noeuds. Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre.