Vietnam: au moins 111 morts dans des inondations, une tempête attendue

Hanoï, Vietnam | AFP | mercredi 21/10/2020 - Au moins 111 personnes sont mortes et 20 autres sont portées disparues dans le centre du Vietnam après des inondations et glissements de terrain depuis plus de deux semaines, ont annoncé mercredi les autorités au moment où le pays attend encore une autre tempête prévue pour le week-end.



Quelque 178.000 maisons ont été submergées, selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les secouristes déploient tous leurs efforts pour apporter de la nourriture et de l'eau potable aux habitants coupés du monde.



Les routes, les infrastructures et les récoltes dans la région centrale du pays ont également été dévastées par les inondations, selon l'organisation qui avertit que des centaines de milliers de personnes auront besoin d'abris et de soutien financier dans les semaines à venir.



Les inondations figurent "parmi les pires subies depuis des décennies", a expliqué Nguyen Thi Xuan Thu de la Croix-Rouge vietnamienne.



Selon les responsables vietnamiens de la gestion des catastrophes, au moins 111 personnes ont été tuées et près de 200.000 évacuées.



Parmi les morts figurent 22 soldats pris dans un énorme glissement de terrain dimanche dans la province de Quang Tri ainsi que 13 membres d'une équipe de secouristes qui tentaient de sauver des travailleurs d'une centrale hydroélectrique.



Une équipe de recherches essaie toujours de retrouver 15 travailleurs de la centrale portés disparus.



Même si les eaux se sont retirées dans certains endroits, des images des médias officiels ont montré des villages toujours submergés et un hôpital complètement inondé à Quang Binh, avec les lits baignant dans l'eau.



La région devrait subir de nouvelles pluies le week-end prochain avec l'arrivée de la tempête Saudel depuis la mer de Chine méridionale.



Le Vietnam doit fréquemment faire face à des conditions météorologiques très difficiles lors de la saison des pluies, entre juin et novembre, les régions de la côte centrale étant les plus vulnérables.



L'an dernier, 132 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en raison des catastrophes naturelles au Vietnam, selon le Bureau général des statistiques.



Le Cambodge voisin a été aussi sévèrement touché, en particulier le Nord-Ouest du pays. Le bilan a grimpé à 34 morts mercredi avec plus de 400.000 personnes affectées par les inondations, a déclaré le Premier ministre Hun Sen. La province de Banteay Meanchey (Nord-Ouest) a connu ses pires inondations depuis 70 ans, a-t-il ajouté.