Victoires difficiles pour le Punaauia Rugby Club et le Papeete Rugby Club

Tahiti, le 12 février 2023 - Les deux derniers matchs au programme de la deuxième journée du Championnat de Tahiti de rugby à XV se sont joués samedi. Le Papeete RC s’est imposé (25-12) face au JR Moorea en faisant la différence en fin de match sur le terrain de Maharepa et le Punaauia RC a battu (13-9) le RC Pirae à Fautaua en marquant un essai en toute fin de match.



La saison rugbystique seniors est bien lancée, la majorité des rencontres disputées après les deux premières journées du Championnat de rugby à XV ayant été d’un bon niveau et souvent empreintes de suspense. La rencontre Paea-Faa’a a ouvert le programme de la deuxième journée jeudi dernier à Fautaua. Et si le champion en titre s’est imposé relativement largement (25-3), le score ne reflétait pas la physionomie d’une rencontre lors de laquelle Faa’a a posé beaucoup de problèmes à son adversaire et affiché un net progrès par rapport à son match de la première journée contre Punaauia (défaite 50-3). Samedi matin à Maharepa, Jeunesse Moorea Rugby faisait à son tour ses débuts dans le championnat. Et le club de l’île sœur a démontré qu’il serait compétitif cette saison. Papeete l’emporte 25-12 en marquant quatre essais et en décrochant le bonus offensif, mais l’équipe de Tahiti ne menait que 15-12 au repos et a subi pendant vingt bonnes minutes en deuxième mi-temps avant de faire la différence en fin de match.



En soirée, place à l’affiche Punaauia-Pirae à Fautaua, les deux équipes ayant entamé victorieusement l’exercice la semaine précédente. Pas de round d’observation : Punaauia a mis d’entrée beaucoup de rythme dans la partie en alternant jeu au près et au large. Pirae a été contraint de défendre et l’a fait plutôt solidement avant que Punaauia ne facilite la tâche de son adversaire en commettant plusieurs en-avant sur des actions qui auraient pu être décisives. Punaauia doit se contenter d’une pénalité de Thole (3-0, 13e) après vingt minutes de grosse domination. Pirae est revenu au score par une pénalité de Juillet à la 24e minute (3-3) sur l’une de ses premières incursions en terrain adverse. La fin de première période s’est montrée plus équilibrée mais le score n’a pas évolué.



Punaauia s’impose sur la dernière action



La toute fin de première mi-temps a été marquée par un très long arrêt de jeu (30 minutes) suite à la blessure de Tenahe Mataitai resté KO au sol lors d’un choc frontal. Le joueur de Punaauia a été évacué par les pompiers sous les applaudissements des deux équipes et du public. Punaauia a repris le match en main en début de deuxième mi-temps et enfin trouvé la récompense de ses efforts par un essai de François Duval à la 46e minute (8-3).



Mais à l’heure de jeu, les débats se rééquilibraient de nouveau et Nicolas Juillet réussissait deux pénalités aux 62e et 74e minutes. Six points qui ont permis à Pirae de prendre l’avantage à la marque (9-8). De son côté, Punaauia pouvait s’en vouloir d’avoir gâché beaucoup d’occasions par maladresse, mais les orange ont montré lors d’une fin de match un peu folle où les avants ont joué un rôle majeur.



Ceux de Pirae ont tenté de garder le ballon au chaud sur leur possession pour préserver leur avantage, mais Punaauia a enchaîné les temps de jeu dans les 22 mètres de Pirae. À la 80e minute, l’arbitre a refusé un essai à Punaauia, ses joueurs étant partis trop tôt sur une pénalité jouée à la main. Mais l’arbitre est revenu sur une pénalité précédente de l’autre côté du terrain en faveur de Punaauia. Et sur cette ultime action du match, Punaauia rentra dans l’en-but de Pirae en force avec un ballon porté par Noël Teihoarii.



Punaauia s’impose 13-9 et décroche un succès plutôt mérité compte tenu de la physionomie d’ensemble du match. Des regrets bien sûr pour Pirae, mais le point de bonus défensif atténue un peu cette déception. La troisième journée du championnat doit débuter jeudi par un gros choc entre Punaauia et le champion en titre Paea.



Résultats 2e journée

Jeudi 9 février

Paea-Faa’a 25-3



Samedi 11 février

Moorea-Papeete 12-25

Punaauia-Pirae 13-9

Programme 3e journée

Jeudi 16 février

À Fautaua 19 heures : Punaauia-Paea



Samedi 18 février

À Moorea 9 heures : Moorea-Pirae

-A Fautaua 19 heures : Papeete-Faa’a



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 12 Février 2023 à 17:27 | Lu 216 fois