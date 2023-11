Victoire et jackpot pour les Bonbons roses à la Tefana Blue Water

Tahiti, le 19 novembre 2023 - La 8e édition de la Tefana Blue Water, compétition de pêche sous-marine en haute-mer, s'est tenue ce samedi. Huit équipages étaient au départ de Vaitupa et à l'issue de la journée les Bonbons roses, menés par Iotua Tehihira, se sont imposés grâce à leurs 13 mahi mahi. Les Bonbons roses repartent également avec le jackpot pour la plus grosse prise de la journée, un mahi mahi de 17 kg.



Quelques uns des meilleurs chasseurs du fenua avaient rendez-vous ce samedi à Vaitupa, d'où était donné le départ de la 8e édition de la Tefana Blue Water, compétition de pêche sous-marine en haute-mer. Huit équipages, composés de cinq personnes, étaient inscrits cette année. On retrouvait notamment l'équipage double tenant du titre, le Team Heke, qui alignait deux bateaux ce samedi. Mais cette édition a été marquée par la performance de Iotua Tehihira et son équipe des Bonbons roses.



Ces derniers, malgré le mara'amu, sont en effet remontés jusqu'à la Presqu'île et Teahupo'o où ils ont fait un carton plein. A l'issue de la journée de pêche, les Bonbons roses ramenaient à Vaitupa, 13 mahi mahi, dont la plus grosse prise de la journée pesée à 17,45 kg. Aucun autre équipage ne fera mieux. "Sur les dernières éditions on était plutôt dans les choux. Mais la persévérance paie", a indiqué un Iotua Tehihira évidemment ravi de cette victoire. "Avant la compétition un copain m'avait renseigné sur un spot de pêche de à la Presqu'île et ça a marché pour nous. La plus grosse prise on l'a eu à Vairao. C'était plutôt tranquille et ça s'est bien baissé. Pour le mahi mahi il faut juste regarder les oiseaux. Le capitaine du bateau se charge ensuite de fatiguer le poisson, nous on saute après à l'eau et on doit assurer le tir."



Derrière les Bonbons roses, l'équipage de Tefana 2 s'est classé deuxième avec 11 mahi mahi, et le Team Heke complète le podium de cette édition de la Tefana Blue Water avec ses 5 mahi mahi.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 19 Novembre 2023 à 10:38 | Lu 416 fois